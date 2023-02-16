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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Омский автолюбитель отправился в спецприемник на 5 суток за плотную тонировку

16 февраля 2023, 08:22
Фото: УМВД Омской области
Владелец «Лады» уже попадался с тонировкой, но не внял предписанию. На этот раз омича отправили за решетку.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в Омске отправили под арест 36-летнего автолюбителя за тонировку на окнах «Лады». В спецприемнике мужчина проведет 5 суток по решению Кировского районного суда.

Экипаж ДПС остановил затонированный автомобиль около дома № 109 по ул. Суворова. Замеры показали, что пленка на окнах пропускает 10,4% света, что в 7 раз меньше положенного. Нарушитель всего 10 дней назад уже получал письменное требование о снятии тонировки, поэтому на него завели административное дело за неповиновение распоряжению сотрудника полиции по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Могли отправить и на 15 суток, закон предусматривает такую возможность. Также могли оштрафовать на сумму от 2 до 4 тыс. рублей или назначить обязательные общественные работы максимум — на 120 часов.

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#Дарья Зыкова#Автомобилисты#Тонировка#ГИБДД#Полиция#Нарушитель#Арест#Город#Новости#Омск
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