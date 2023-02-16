Омский автолюбитель отправился в спецприемник на 5 суток за плотную тонировку

Экипаж ДПС остановил затонированный автомобиль около дома № 109 по ул. Суворова. Замеры показали, что пленка на окнах пропускает 10,4% света, что в 7 раз меньше положенного. Нарушитель всего 10 дней назад уже получал письменное требование о снятии тонировки, поэтому на него завели административное дело за неповиновение распоряжению сотрудника полиции по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.