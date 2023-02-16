Омские спасатели ночью пришли на помощь замерзающей девушке на трассе

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Сегодня ночью, 16 февраля, поступило сообщение о замерзающей в автомобиле девушке в Крутинском районе на 418 км трассы Тюмень-Омск, сообщили в МЧС России по Омской области.
Оказалось, что у автоледи в машине закончилось топливо и тогда ей на помощь отправились сотрудники МЧС. Отметим, что на улице в тот момент температура воздуха составляла -27 градусов.
«На дорогу у нас ушло 40 минут. Двигаясь по трассе в указанном районе, увидели аварийные огни автомобиля. В нем сидела омичка, которая очень замерзла. Мы сразу же усадили ее в свое транспортное средство, где она согрелась. Затем доставили в ближайший пункт обогрева, где она уже решила вопрос о своих дальнейших действиях», — уточнил начальник 54 пожарно-спасательной части Юрий Дубровин.
По итогу все закончилось хорошо, и девушка сильного переохлаждения не получила.