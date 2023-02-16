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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Омские спасатели ночью пришли на помощь замерзающей девушке на трассе

16 февраля 2023, 13:19
Фото: Город55
У девушки по дороге закончилось топливо.

Сегодня ночью, 16 февраля, поступило сообщение о замерзающей в автомобиле девушке в Крутинском районе на 418 км трассы Тюмень-Омск, сообщили в МЧС России по Омской области.

Оказалось, что у автоледи в машине закончилось топливо и тогда ей на помощь отправились сотрудники МЧС. Отметим, что на улице в тот момент температура воздуха составляла -27 градусов.

«На дорогу у нас ушло 40 минут. Двигаясь по трассе в указанном районе, увидели аварийные огни автомобиля. В нем сидела омичка, которая очень замерзла. Мы сразу же усадили ее в свое транспортное средство, где она согрелась. Затем доставили в ближайший пункт обогрева, где она уже решила вопрос о своих дальнейших действиях», — уточнил начальник 54 пожарно-спасательной части Юрий Дубровин.

По итогу все закончилось хорошо, и девушка сильного переохлаждения не получила.

иллюстрация
Фото: МЧС по Омской области
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#Ксения Карагодина#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Спасение людей#Общество#Город#Происшествия#Омск#Омская область
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