Омичи старшего поколения стали активнее покорять интернет-серфинг

Специалисты по обезличенным данным определили, женщины старше 60 лет тратят на переписку в мессенджерах и изучение социальных сетей в 1,5 раза больше времени, чем мужчины. Доля пользователей смартфонов женского пола составляет 55%, а мужского — 36%. Если говорить о населенных пунктах, то лидерами по цифровизации среди старшего поколения стали жители из городов Омск, Тара, Исилькуль, Калачинск, Тюкалинск.