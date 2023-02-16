Омичи старшего поколения стали активнее покорять интернет-серфинг

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В топ 10 самых популярных гаджетов сегодня входят лишь две модели без сенсорного экрана. На февраль 2023 года рейтинг наиболее востребованных смартфонов среди старшего поколения абонентов в регионе выглядит следующим образом:
Благодаря активному использованию смартфонов за год увеличился и объём мобильного трафика среди возрастных жителей Омской области. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 616 ТБ, что на 17% выше показателей прошлого года. В среднем один абонент использует в месяц около 8 ГБ.
Специалисты по обезличенным данным определили, женщины старше 60 лет тратят на переписку в мессенджерах и изучение социальных сетей в 1,5 раза больше времени, чем мужчины. Доля пользователей смартфонов женского пола составляет 55%, а мужского — 36%. Если говорить о населенных пунктах, то лидерами по цифровизации среди старшего поколения стали жители из городов Омск, Тара, Исилькуль, Калачинск, Тюкалинск.
«Развитие услуг мобильной связи в регионе имеет особую социальную значимость с точки зрения устранения цифрового неравенства в регионе. Мы понимаем, насколько важно предоставлять качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет всем жителям региона без исключения, компания вкладывает в это большие ресурсы. Теперь цифровые возможности становятся доступнее и для людей старшего поколения, которые активно пользуются мессенджерами для связи с близкими, поисковыми системами, просматривают и обмениваются фото и видео контентом», — комментирует директор МегаФона в Омске Игорь Беззубкин.
МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.