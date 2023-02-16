Нужно 4,5 млрд рублей. С 2017 года аварийный жилищный фонд в Омске пополнили 142 дома

В Омске в настоящий момент продолжается реализация программы по расселению аварийного жилья. Приступили к ней еще в 2019 году, последний этап рассчитан до 2025 года. Вот только попали в нее многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Но жилищный фонд в Омске продолжает изнашиваться.