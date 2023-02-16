Нужно 4,5 млрд рублей. С 2017 года аварийный жилищный фонд в Омске пополнили 142 дома

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Омске в настоящий момент продолжается реализация программы по расселению аварийного жилья. Приступили к ней еще в 2019 году, последний этап рассчитан до 2025 года. Вот только попали в нее многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Но жилищный фонд в Омске продолжает изнашиваться.
С 2017 года аварийный жилфонд Омска пополнили еще 142 дома. Это 56 тысяч квадратных метров, более 2000 квартир и 4,5 тысяч человек, которые дожидаются расселения. В департаменте жилищной политики посчитали, какая сумма нужна для того, чтобы обеспечить их новым жильем.
«Для того, чтобы быстро закрыть вопрос по этому жилью, нужно 4,5 миллиарда рублей. Может быть эта сумма и не такая большая, но для муниципалитета она неподъёмная», — отметила директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова.
Новые дома постоянно заявляются, после чего комиссия уже определяет можно ли включить жилье в список аварийного. Причем непригодными для проживания признают как отдельные помещения, так и целые дома.
Отметим, что пока что дома, которые признали аварийными после 1 января 2017 года, не могут включить в программу по расселению.
«Нужно дождаться завершения нынешней программы. Только после этого можно строить планы», — рассказала Ольга Парфенова.
Однако омичам, которые не готовы дожидаться расселения дома, предлагают обратиться за получением выплаты за аварийную квартиру. Собственникам жилья, не включенного в программу расселения, нужно будет пойти в суд и дождаться его решения.