Комнатные растения спасет овсяный отвар

Чтобы приготовить отвар для полива домашних растений, нужно залить 0,5 стакана овсяных хлопьев литром горячей воды и настаивать в течение получаса. Полученный отвар процедить, остудить, разбавить водой в соотношении 1:4 и полить им цветы. Начинающие увядать растения быстро вернутся в норму.