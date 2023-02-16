Комнатные растения спасет овсяный отвар

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Как пишет Infox со ссылкой на «Белновости», овсяные хлопья богаты кальцием, калием, магнием, железом, фосфором и другими питательными веществами. Помимо этого, овсяный отвар помогает сбалансировать уровень азота в субстрате.
Чтобы приготовить отвар для полива домашних растений, нужно залить 0,5 стакана овсяных хлопьев литром горячей воды и настаивать в течение получаса. Полученный отвар процедить, остудить, разбавить водой в соотношении 1:4 и полить им цветы. Начинающие увядать растения быстро вернутся в норму.