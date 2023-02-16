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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Комнатные растения спасет овсяный отвар

Сегодня, 15:09
Овсяная крупа является наилучшим удобрением для комнатных растений.

Как пишет Infox со ссылкой на «Белновости», овсяные хлопья богаты кальцием, калием, магнием, железом, фосфором и другими питательными веществами. Помимо этого, овсяный отвар помогает сбалансировать уровень азота в субстрате.

Чтобы приготовить отвар для полива домашних растений, нужно залить 0,5 стакана овсяных хлопьев литром горячей воды и настаивать в течение получаса. Полученный отвар процедить, остудить, разбавить водой в соотношении 1:4 и полить им цветы. Начинающие увядать растения быстро вернутся в норму.

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