Кассация подтвердила законность приговора экс-главе «Омсктрансмаша»

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Published Сегодня, 02:55
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Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы на приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы «Омсктрансмаша» Игоря Лобова.
В апреле прошлого года Куйбышевский районный суд признал Лобова виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил его к 4,5 года колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей.
В июле 2022 года омского областной суд оставил приговор без изменения. На прошлой неделе, 9 февраля, восьмой кассационный суд общей юрисдикции также постановил оставить без изменения назначенный первой инстанцией срок.
По материалам дела, с 2011 по 2016 годы Лобов, занимая пост гендиректора, вместе с индивидуальным предпринимателем Иванищевым заключил несколько договоров на оказание «Омсктрансмашу» юридических, транспортных и других услуг. Контракты были по завышенной стоимости, хотя фактическую работу выполнили сотрудники АО. Общая сумма растраты, по информации пресс-службы суда, составила не менее 219 млн рублей.