Кассация подтвердила законность приговора экс-главе «Омсктрансмаша»

По материалам дела, с 2011 по 2016 годы Лобов, занимая пост гендиректора, вместе с индивидуальным предпринимателем Иванищевым заключил несколько договоров на оказание «Омсктрансмашу» юридических, транспортных и других услуг. Контракты были по завышенной стоимости, хотя фактическую работу выполнили сотрудники АО. Общая сумма растраты, по информации пресс-службы суда, составила не менее 219 млн рублей.