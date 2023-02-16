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Updated Сегодня, 02:12

И вновь «черное небо». В Омске на сутки ввели режим неблагоприятных метеоусловий

16 февраля 2023, 02:10

В Омской области ввели режим НМУ

Он будет действовать c 21:00 15 февраля до 21:00 16 февраля 2023 года.

В Омской области на сутки ввели режим «черного неба». Он будет действовать c 21:00 15 февраля до 21:00 16 февраля 2023 года. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится на сайте ведомства.

В социальных сетях омичи оставляют комментарии, касающиеся качества воздуха. Судя по отзывам, проблема актуальна для всех районов города.

«Окно пришлось закрыть. в Амуре запах стоит. В горле аж запершило», — сообщила омичка Ирина Чинянина в паблике проекта «ДЫШИ! Омск».
«Левый берег, вонь удушливая газо-бензиново-асфальтная. Ну сколько можно», — написала пользователь Елена Москвина о ситуации в Кировском округе.

Сообщить о выбросах жители города также могут на горячую линию.

Закрываем окна. В Омске вновь объявят режим НМУ
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#Евгений Игишев#Экология#Экология55#Синоптики#Погода#Нму#Режим нму#Город#Омск#Омская область
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