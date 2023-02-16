Экс-директор «Мостовика» прокомментировал возможное строительство моста через Иртыш

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Вчера Сергей Шелест сообщил, что в Омске рассматривают возможность строительства четвертого моста через Иртыш. Издание «Омск-информ» рассказало, что по этому поводу думает бывший глава «Мостовика» Олег Шишов.
«Я не видел заявление мэра Сергея Шелеста, поэтому мне его трудно комментировать. Может быть, и нужно добавить еще одну транспортную связь между левым и правым берегом. Но, чтобы понять, в каком конкретно месте нужно строить мост через Иртыш, необходимо сделать электронную транспортную схему города. Если в ней предусмотреть новые развязки, пешеходные переходы, то, возможно, городу и не нужен еще один мост», — прокомментировал он.
Олег Шишов отметил, что вся инфраструктура должна быть прописана в генплане города, вместе со всеми развязками и пешеходными переходами. Бывший руководитель «Мостовика» считает, что генплан в Омске «подкачал». Мост изначально должен был быть заложен в базе. Потребность должна была появиться на фундаменте расчетов.
Предполагалось, что четвертый мост должен соединить «Нефтяники» и «Солнечный». Олег Шишов считает, что еще один мост именно там не нужен.
«Мы собрались строить Северный обход, где предусмотрен мост через Иртыш. Зачем нам в том же районе еще один мост? Можно будет по хордам выходить на Северный обход и пересекать Иртыш по нему», — прокомментировал он.
Строитель сообщил, что нужно разводить потоки пешеходов и автомобилей ради безопасности, как это делается во всем мире. Но это проблематично, если не моделировать транспортные потоки.