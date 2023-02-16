Экс-директор «Мостовика» прокомментировал возможное строительство моста через Иртыш

«Я не видел заявление мэра Сергея Шелеста, поэтому мне его трудно комментировать. Может быть, и нужно добавить еще одну транспортную связь между левым и правым берегом. Но, чтобы понять, в каком конкретно месте нужно строить мост через Иртыш, необходимо сделать электронную транспортную схему города. Если в ней предусмотреть новые развязки, пешеходные переходы, то, возможно, городу и не нужен еще один мост», — прокомментировал он.