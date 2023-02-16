«Единая Россия» отправила гуманитарный груз из Омска в Стаханов

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В пункты сбора гуманитарной помощи «Единой России» и Общероссийского народного фронта в течение месяца приносили продукты, оборудование, теплые вещи, детские принадлежности.
Отметим, что по итогу собрано около 20 тонн груза, который отправится в подшефный Омской области город Стаханов Луганской народной республики. Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области Александр Артемов намерен лично сопровождать груз.
Фура с продуктами, канцелярскими принадлежностями, медикаментами, спортивным инвентарем, строительными инструментами, крепежными изделиями, печками-буржуйками, газовыми горелками, бензиновыми генераторами, а также с письма с детскими стихами, рисунками, поздравительные открытки прибудет в место назначения к 23 февраля.
« Мы уже отправили в Стаханов около 300 тонн гуманитарной помощи», — уточнил Александр Артемов.
Первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова уточнила, что городу Стаханов оказывается всесторонняя и комплексная помощь.
«Проживающие в городе Стаханов относятся к нам как старшим братьям, родителям. Смотрят на Россию, как на защитницу, тех, кто пришел и освобождает их», — отметила Анастасия Терпугова.
Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Губернатором Александром Бурковым и главой администрации города Стаханов Сергеем Жевлаковым было подписано 29 июля 2022 года.