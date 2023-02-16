«Единая Россия» отправила гуманитарный груз из Омска в Стаханов

Фура с продуктами, канцелярскими принадлежностями, медикаментами, спортивным инвентарем, строительными инструментами, крепежными изделиями, печками-буржуйками, газовыми горелками, бензиновыми генераторами, а также с письма с детскими стихами, рисунками, поздравительные открытки прибудет в место назначения к 23 февраля.