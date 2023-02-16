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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

«Единая Россия» отправила гуманитарный груз из Омска в Стаханов

16 февраля 2023, 14:07
Фото: Портал Правительства Омской области
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Гуманитарный груз собран по инициативе партии «Единая Россия».

В пункты сбора гуманитарной помощи «Единой России» и Общероссийского народного фронта в течение месяца приносили продукты, оборудование, теплые вещи, детские принадлежности.

Отметим, что по итогу собрано около 20 тонн груза, который отправится в подшефный Омской области город Стаханов Луганской народной республики. Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области Александр Артемов намерен лично сопровождать груз.

Фото: Портал Правительства Омской области

Фура с продуктами, канцелярскими принадлежностями, медикаментами, спортивным инвентарем, строительными инструментами, крепежными изделиями, печками-буржуйками, газовыми горелками, бензиновыми генераторами, а также с письма с детскими стихами, рисунками, поздравительные открытки прибудет в место назначения к 23 февраля.

« Мы уже отправили в Стаханов около 300 тонн гуманитарной помощи», — уточнил Александр Артемов.
Фото: Портал Правительства Омской области

Первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова уточнила, что городу Стаханов оказывается всесторонняя и комплексная помощь.

«Проживающие в городе Стаханов относятся к нам как старшим братьям, родителям. Смотрят на Россию, как на защитницу, тех, кто пришел и освобождает их», — отметила Анастасия Терпугова.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Губернатором Александром Бурковым и главой администрации города Стаханов Сергеем Жевлаковым было подписано 29 июля 2022 года.

Фото: Портал Правительства Омской области
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#Гуманитарная помощь#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Ксения Карагодина
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