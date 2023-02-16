Дождались. На выходных в Омске потеплеет до -9 градусов

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В пятницу, 17 Февраля будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Ночью местами туман и изморозь, температура -26 до -31 градусов (при натекании облачности до -21). Температура днем от -11 до -16 градусов.
В субботу, 18 января температура ночью -17 до -22 градусов (при прояснении до -28). Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Днем местами небольшой снег от -9 до -14 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с.
В воскресенье, 19 января пройдет небольшой снег. В ночное время температура воздуха будет от -12 до -17 градусов (местами до -23), а в дневное время от -9 до -14 градусов. Ветер южный 7-12 м/с (ночью), юго-западный 7-12 м/с (днем).