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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Дождались. На выходных в Омске потеплеет до -9 градусов

16 февраля 2023, 12:03
Фото: Город55

На выходных омичей ожидает потепление до -9 градусов

К концу неделе в Омске ожидается повышение температуры.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, какую погоду ожидать омичам на грядущих выходных.

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Фото: omsk-meteo.ru

В пятницу, 17 Февраля будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Ночью местами туман и изморозь, температура -26 до -31 градусов (при натекании облачности до -21). Температура днем от -11 до -16 градусов.

В субботу, 18 января температура ночью -17 до -22 градусов (при прояснении до -28). Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Днем местами небольшой снег от -9 до -14 градусов. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с.

В воскресенье, 19 января пройдет небольшой снег. В ночное время температура воздуха будет от -12 до -17 градусов (местами до -23), а в дневное время от -9 до -14 градусов. Ветер южный 7-12 м/с (ночью), юго-западный 7-12 м/с (днем).

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