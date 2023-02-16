Дождались. На выходных в Омске потеплеет до -9 градусов

В воскресенье, 19 января пройдет небольшой снег. В ночное время температура воздуха будет от -12 до -17 градусов (местами до -23), а в дневное время от -9 до -14 градусов. Ветер южный 7-12 м/с (ночью), юго-западный 7-12 м/с (днем).