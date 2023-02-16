Деньги за догазификацию. В Омской области «Юза-Инвест» подозревают в мошенничестве

Выяснилось, что в прошлом году собственник газопровода в Тюкалинске, ООО «Юза-Инвест», заключал договора с местными жителями на догазификацию и получал от собственников домовладений по 119 тысяч рублей. Однако, такая услуга должна предоставляться на безвозмездной основе. Общая сумма незаконно полученных средств составила 238 тысяч рублей.