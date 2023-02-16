Деньги за догазификацию. В Омской области «Юза-Инвест» подозревают в мошенничестве

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В Тюкалинском районе Омской области прокуратура направила материалы проверки в следственные органы на руководителя компании «Юза-Инвест». Директора организации подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Выяснилось, что в прошлом году собственник газопровода в Тюкалинске, ООО «Юза-Инвест», заключал договора с местными жителями на догазификацию и получал от собственников домовладений по 119 тысяч рублей. Однако, такая услуга должна предоставляться на безвозмездной основе. Общая сумма незаконно полученных средств составила 238 тысяч рублей.
Как рассказали в ведомстве, в отношении директора ООО «Юза-Инвест» уже возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество».