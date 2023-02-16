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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Деньги за догазификацию. В Омской области «Юза-Инвест» подозревают в мошенничестве

16 февраля 2023, 04:03
Фото: 1MI
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В Омской области директора «Юза-Инвест» подозревают в мошенничестве

Директор газоснабжающей организации получал деньги за услугу, которая должна предоставляться на безвозмездной основе.

В Тюкалинском районе Омской области прокуратура направила материалы проверки в следственные органы на руководителя компании «Юза-Инвест». Директора организации подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Выяснилось, что в прошлом году собственник газопровода в Тюкалинске, ООО «Юза-Инвест», заключал договора с местными жителями на догазификацию и получал от собственников домовладений по 119 тысяч рублей. Однако, такая услуга должна предоставляться на безвозмездной основе. Общая сумма незаконно полученных средств составила 238 тысяч рублей.

Как рассказали в ведомстве, в отношении директора ООО «Юза-Инвест» уже возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество».

Жителям Омской области начнут компенсировать расходы на догазификацию
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Уголовное дело#Мошенничество#Газопровод#Омская область#Тюкалинский район#Директор
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