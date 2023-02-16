Авиаэксперт прокомментировал использование подержанных запчастей для самолетов РФ

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
О возможных последствиях таких мероприятий рассказал авиаэксперт, правовед Павел Герасимов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Специалист отметил, что в феврале Росавиация начала выдавать сертификаты для иностранных станций техобслуживания. В частности, компания «Аэрофлот» заключила договор с одной из компаний ОАЭ, специализирующейся на обслуживании бортов Boeing и Airbus. На такое обслуживание Росавиация выдала сертификат.
По мнению Герасимова, изменившаяся политика авиакомпании никак не отразится на качестве обслуживания. Эксперт отметил, что сейчас используются подержанные запчасти для авиалайнеров, однако на безопасность полетов это не влияет при условии, что детали находятся в состоянии летной годности.