Авиаэксперт прокомментировал использование подержанных запчастей для самолетов РФ

По мнению Герасимова, изменившаяся политика авиакомпании никак не отразится на качестве обслуживания. Эксперт отметил, что сейчас используются подержанные запчасти для авиалайнеров, однако на безопасность полетов это не влияет при условии, что детали находятся в состоянии летной годности.