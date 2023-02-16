Аварийная бюрократия. Город в Омской области остался без воды до согласования работ

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Пресс-служба администрации Исилькуля сообщила, что с 10 утра сегодняшнего дня прекращена подача воды до устранения аварии, чтобы прорвавшая труба не подтопила дома. Сообщили и о сложности в устранении аварии. Оказалось, что рядом с местом аварии проходит газ, и для ремонта требуется согласование с газовой службой.
Отключили всю южную часть Исилькуля — это 3 272 частных дома, в которых остались без воды 8 545 человек, а также 2 школы, 3 детских сада, МЧС, 2 котельные, элеватор и мясокомбинат. Сообщается, что отопление будет работать в прежнем режиме, аварийного запаса воды хватит на 24 часа. О сроках устранения аварии пока не сообщают.