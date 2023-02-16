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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Аварийная бюрократия. Город в Омской области остался без воды до согласования работ

16 февраля 2023, 10:27
Фото: 1MI
иллюстрация

8,5 тыс. человек в Омской области остались без водоснабжения на неопределенный срок

10 объектов социальной инфраструктуры и 3 272 частных дома в Исилькуле остались без воды из-за аварии.

Пресс-служба администрации Исилькуля сообщила, что с 10 утра сегодняшнего дня прекращена подача воды до устранения аварии, чтобы прорвавшая труба не подтопила дома. Сообщили и о сложности в устранении аварии. Оказалось, что рядом с местом аварии проходит газ, и для ремонта требуется согласование с газовой службой.

Отключили всю южную часть Исилькуля — это 3 272 частных дома, в которых остались без воды 8 545 человек, а также 2 школы, 3 детских сада, МЧС, 2 котельные, элеватор и мясокомбинат. Сообщается, что отопление будет работать в прежнем режиме, аварийного запаса воды хватит на 24 часа. О сроках устранения аварии пока не сообщают.

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#Дарья Зыкова#Авария#Водоснабжение#Отключение воды#Происшествия#Новости#Исилькуль#Омская область
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