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Published Сегодня, 10:50

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20-летнего омича решили посадить на 1,5 года за нацистские посты в интернете

16 февраля 2023, 10:50
Фото: Город55
Приговор в законную силу не вступил.

20-летнего омича признали виновным по уголовному делу о реабилитации нацизма. В прокуратуре Омской области сообщили, что областной суд вынес приговор чч. 2, 4 ст. 354.1 УК РФ.

Установлено, что вечером 22 июня 2021 года омич со своего телефона выложил пост в сообщество для неограниченного круга лиц, в котором содержалось одобрительное отношение к идеологии нацизма.

«Данная публикация содержала ложные сведения о памятных датах, связанных с защитой Родины в годы Великой Отечественной войны», — уточняют в прокуратуре.

Виновному назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима. А также лишили права размещать какую-либо информацию в «Интернете» на этот же срок.

Напомним, что недавно 33-летнего омича отправили под суд за положительные комментарии о нацизме в соцсетях.

Прошел суд. Омич получил дополнительный срок за реабилитацию нацизма
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область
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