20-летнего омича решили посадить на 1,5 года за нацистские посты в интернете

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
20-летнего омича признали виновным по уголовному делу о реабилитации нацизма. В прокуратуре Омской области сообщили, что областной суд вынес приговор чч. 2, 4 ст. 354.1 УК РФ.
Установлено, что вечером 22 июня 2021 года омич со своего телефона выложил пост в сообщество для неограниченного круга лиц, в котором содержалось одобрительное отношение к идеологии нацизма.
«Данная публикация содержала ложные сведения о памятных датах, связанных с защитой Родины в годы Великой Отечественной войны», — уточняют в прокуратуре.
Виновному назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима. А также лишили права размещать какую-либо информацию в «Интернете» на этот же срок.
Напомним, что недавно 33-летнего омича отправили под суд за положительные комментарии о нацизме в соцсетях.