За работу Алексея Сокина в «Центре компетенций» будет отвечать первый вице-мэр Фомин

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Бюджетное учреждение города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды» на днях потеряло куратора. Как следует из постановления городской администрации от 10 февраля, ЦКГС теперь подчинен департаменту городского хозяйства.
— Определить департамент городского хозяйства Администрации
города Омска в качестве структурного подразделения Администрации города
Омска, уполномоченного осуществлять функции и полномочия учредителя
бюджетного учреждения города Омска «Центр компетенций по вопросам
городской среды», — говорится в документе.
ЦКГС был создан еще в 1994 году. В 2020 году его преобразовали из «казенного учреждения» в «бюджетное». Главой БУ в 2021 году стал депутат Омского городского совета Алексей Сокин, и до недавних пор ЦКГС подчинялся управлению делами городской администрации, которое долго возглавлял нынешний вице-губернатор Олег Заремба. Теперь непосредственным куратором деятельности Сокина становится первый вице-мэр Омска и глава ДГХ Евгений Фомин.
Напомним: официально декларируемое предназначение ЦКГС — «содействие в формировании комфортной городской среды, путем проектного, экспертного, информационного и методического обеспечения».