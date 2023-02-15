За работу Алексея Сокина в «Центре компетенций» будет отвечать первый вице-мэр Фомин

ЦКГС был создан еще в 1994 году. В 2020 году его преобразовали из «казенного учреждения» в «бюджетное». Главой БУ в 2021 году стал депутат Омского городского совета Алексей Сокин, и до недавних пор ЦКГС подчинялся управлению делами городской администрации, которое долго возглавлял нынешний вице-губернатор Олег Заремба. Теперь непосредственным куратором деятельности Сокина становится первый вице-мэр Омска и глава ДГХ Евгений Фомин.