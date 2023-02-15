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За работу Алексея Сокина в «Центре компетенций» будет отвечать первый вице-мэр Фомин

15 февраля 2023, 08:58
Фото: пресс-служба Омского городского совета
иллюстрация
Раньше ЦКГС был подконтролен управлению делами.

Бюджетное учреждение города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды» на днях потеряло куратора. Как следует из постановления городской администрации от 10 февраля, ЦКГС теперь подчинен департаменту городского хозяйства.

— Определить департамент городского хозяйства Администрации
города Омска в качестве структурного подразделения Администрации города
Омска, уполномоченного осуществлять функции и полномочия учредителя
бюджетного учреждения города Омска «Центр компетенций по вопросам
городской среды», — говорится в документе.

ЦКГС был создан еще в 1994 году. В 2020 году его преобразовали из «казенного учреждения» в «бюджетное». Главой БУ в 2021 году стал депутат Омского городского совета Алексей Сокин, и до недавних пор ЦКГС подчинялся управлению делами городской администрации, которое долго возглавлял нынешний вице-губернатор Олег Заремба. Теперь непосредственным куратором деятельности Сокина становится первый вице-мэр Омска и глава ДГХ Евгений Фомин.

Напомним: официально декларируемое предназначение ЦКГС — «содействие в формировании комфортной городской среды, путем проектного, экспертного, информационного и методического обеспечения».

 

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#Николай Эйхвальд#ЦКГС#Город#Новости#Алексей Сокин
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