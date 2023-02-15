Возможности есть. Омичи обсудили инвестирование в текущих экономических реалиях

В течение нескольких часов омичи вместе с экспертами обсуждали самые разные темы: перспективы фондового рынка, цифрового рубля, укрепление национальной валюты в 2023 году и даже инвестирование в детей (куда направить подрастающее поколение и что будет перспективным в ближайшее время). В заключение директор омского филиала Светлана Горбачева поделилась мнением о том, почему все-таки некоторые люди предпочитают хранить миллионы на депозитах, а не инвестировать.