Возможности есть. Омичи обсудили инвестирование в текущих экономических реалиях

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11 февраля в конгресс-холле областного экспоцентра собрались представители омского делового сообщества, чтобы обсудить, как сейчас обстоят дела на инвестиционном рынке и чего стоит ожидать в ближайшем будущем.
Встречу для уже опытных и только начинающих инвесторов в Омске организовала компания «Открытие Инвестиции». Участники обсуждали будущее российской экономики, говорили о возможностях фондового рынка и задавали вопросы экспертам. Среди них журналист, теле- и радиоведущий, экономический обозреватель, политолог и писатель Игорь Виттель; начальник отдела брокерского обслуживания «Открытие Инвестиции» Дмитрий Зенков, директор омского филиала «Открытие Инвестиции» Светлана Горбачева.
Многие до сих пор считают, что инвестиции — это сложно. Однако сегодня брокеры предлагают большое количество вариантов инвестирования с учетом различных сумм накоплений, а также наличия или отсутствия опыта на фондовом рынке.
«В настоящий момент брокерский счет — пожалуй, один из немногих инструментов, который помогает приумножить капитал. Депозитные вклады помогают лишь сохранить деньги и в лучшем случае — компенсировать инфляцию. Например, средняя годовая инфляция за последние 10 лет составила 7,1% год к году, средняя доходность по депозитам — 8,4%, а средняя суммарная доходность индекса Мосбиржи с 2012 по 2022 год с учетом дивидендов составила 10,2% годовых. При этом если мы посмотрим на последние 20 лет, с 2003 по 2023 год, то доходность этого индекса составит порядка 32% годовых. Поэтому люди рассматривают альтернативные привычным депозитам варианты и приходят на фондовый рынок. Даже в нынешних непростых условиях существуют хорошие варианты для тех, кто начнет инвестировать только сейчас», — отмечает Светлана Горбачева.
Какой бы сложной ни была текущая геополитическая ситуация, эксперты утверждают, что возможностей для инвесторов много. Нужно только постичь азы экономической грамотности и научиться трактовать происходящее на рынке, чтобы понимать, как зарабатывать на тех или иных событиях.
«За последнее время мир сильно изменился, а вместе с ним и фондовый рынок РФ. Ряд бумаг, которые были интересны для покупки, сейчас потеряли свою привлекательность, — отмечает начальник отдела брокерского обслуживания Дмитрий Зенков. — Предприятия, как правило, ориентированные на внутренний рынок, выиграют от текущей геополитической ситуации. Их конкуренты попросту ушли с рынка, а темпы роста бизнеса исчисляется двухзначными цифрами. Поэтому важно периодически „сверять часы“ — делать пересмотр или аудит своего портфеля и включать в портфель акции наиболее перспективных на данный момент компаний».
Если прошлый год был одним из самых сложных в истории фондового рынка, то в 2023-м, по мнению экспертов, можно ожидать его постепенное восстановление и рост. Главный вопрос — насколько геополитическая ситуация будет способствовать или мешать этому процессу, как перенастроит экспортные и импортные потоки наша страна.
«События последнего года показывают, что Россия занимает небольшой объем мирового распределения труда, но в крайне нужных точках, — поясняет журналист и экономический обозреватель Игорь Виттель. — И сейчас очень важно, чтобы усилия Правительства и ЦБ РФ были направлены не только на борьбу с инфляцией, но и на инвестиции в инфраструктурные проекты и развитие страны».
Участников мероприятия интересовало, куда сегодня можно инвестировать и какие отрасли являются наиболее перспективным.
«Сейчас самое время для инвестиций, так как появляются новые возможности. Главное понимать, куда вкладывать средства. Большой потенциал есть у застройщиков, которые будут заниматься восстановлением вновь полученных территорий. Эти рынки поднимутся, поэтому можно рассмотреть их для инвестирования. Имеют перспективы ВПК, биотех, пищевая промышленность, малая авиация, рынок безопасности и выживания, фармацевтика. Также, я считаю, что стоит посмотреть в сторону Африки — она станет большой точкой роста», — советует Игорь Виттель.
В течение нескольких часов омичи вместе с экспертами обсуждали самые разные темы: перспективы фондового рынка, цифрового рубля, укрепление национальной валюты в 2023 году и даже инвестирование в детей (куда направить подрастающее поколение и что будет перспективным в ближайшее время). В заключение директор омского филиала Светлана Горбачева поделилась мнением о том, почему все-таки некоторые люди предпочитают хранить миллионы на депозитах, а не инвестировать.
«Есть такое понятие — „ошибка пессимиста“. Мы настолько любим зацикливаться на негативных событиях, что, когда происходят позитивные изменения, открывающие новые возможности, мы их даже не замечаем. Это происходит на регулярной основе в разных отраслях нашей жизни. Работая с клиентами, я вижу, что люди перепуганы блокированием иностранных ценных бумаг, общей геополитической ситуацией, в то время как можно искать возможности, которые существуют», — уточнила Светлана Горбачева.
Добавим, что подобные встречи с инвесторами и теми, кто только начинает интересоваться фондовым рынком, хотят сделать в Омске регулярными. А пока погрузиться в тему финансов и приобрести новые компетенции можно на сайте «Открытие Инвестиции», с тренером по трейдингу или личным брокером.