Вице-губернатор Омской области Куприянов скоро отправится в отставку

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, Владимир Куприянов покинет свой пост уже в следующем месяце. Возможными причинами отставки называют плохую организацию выплат семья мобилизованных и провал нескольких важных строек по нацпроектам. Пока губернатор Александр Бурков никаких публичных заявлений на этот счет не делал. Официально в пресс-службе правительства информацию также не подтвердили.