Вице-губернатор Омской области Куприянов скоро отправится в отставку

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Как стало известно Городу55, в правительстве Омской области готовится отставка министра труда и социального развития Владимира Куприянова. Сейчас на место вице-губернатора ищут замену.
Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, Владимир Куприянов покинет свой пост уже в следующем месяце. Возможными причинами отставки называют плохую организацию выплат семья мобилизованных и провал нескольких важных строек по нацпроектам. Пока губернатор Александр Бурков никаких публичных заявлений на этот счет не делал. Официально в пресс-службе правительства информацию также не подтвердили.
«О таких решениях губернатора Омской области нам ничего не известно», — пояснили в ведомстве.
Основными претендентами на кресло министра труда и соцразвития Омской области сейчас пока что являются его нынешние заместители — Сергей Добрых и Ирина Варнавская. Также возможным преемником называют заместителя мэра Омска Инну Елецкую.
В конце января свой пост в правительстве оставила министр образования Татьяна Дернова. Она самостоятельно приняла решение уйти с должности. 30 января стал ее последним рабочим днем в кресле главы министерства.