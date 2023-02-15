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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Вице-губернатор Омской области Куприянов скоро отправится в отставку

15 февраля 2023, 06:34
Фото: Город55
Возможные причины отставки — плохая организация выплат семья мобилизованных и провал нескольких важных строек по нацпроектам.

Как стало известно Городу55, в правительстве Омской области готовится отставка министра труда и социального развития Владимира Куприянова. Сейчас на место вице-губернатора ищут замену.

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, Владимир Куприянов покинет свой пост уже в следующем месяце. Возможными причинами отставки называют плохую организацию выплат семья мобилизованных и провал нескольких важных строек по нацпроектам. Пока губернатор Александр Бурков никаких публичных заявлений на этот счет не делал. Официально в пресс-службе правительства информацию также не подтвердили.

«О таких решениях губернатора Омской области нам ничего не известно», — пояснили в ведомстве.


Основными претендентами на кресло министра труда и соцразвития Омской области сейчас пока что являются его нынешние заместители — Сергей Добрых и Ирина Варнавская. Также возможным преемником называют заместителя мэра Омска Инну Елецкую.

В конце января свой пост в правительстве оставила министр образования Татьяна Дернова. Она самостоятельно приняла решение уйти с должности. 30 января стал ее последним рабочим днем в кресле главы министерства.

Губернатор Бурков анонсировал скорую отставку главы депстроя Омска Сергея Козубовича
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#Евгений Игишев#Вице-губернатор Омской области#Владимир Куприянов#Инсайд#Отставка#Губернатор#Губернатор области#Общество#Омск#Омская область#Политика
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