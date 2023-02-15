В РФ количество пенсионеров снизилось до 41,8 млн

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
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Updated Сегодня, 17:59
В их число не вошли пенсионеры, состоящие на учете в системе МВД, Министерства обороны, СК РФ и прочих силовых структур, пишет Russian.rt.com.
По информации, предоставленной фондом, средний размер страховых пенсионных выплат по старости составляет 20,6 тыс. рублей, социальных пенсионных выплат — 12,1 тыс. рублей, а выплат лицам, имеющим инвалидность — 12,5 тыс. рублей.
В июле минувшего года Владимиром Путиным, главой РФ, был подписан документ о создании Фонда пенсионного и социального страхования.
Ведомство учредили, преобразовав Пенсионный фонд России и объединив его с Фондом соцстрахования.
Председателем Фонда пенсионного и социального страхования по указу российского премьер-министра Михаила Мишустина был назначен Сергей Чирков.