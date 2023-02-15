В пригороде Омска возведут более 20 коттеджных поселков

В Омске состоялся Форум индивидуального жилищного строительства-2023, об этом сообщают в Правительстве Омской области. На форуме сообщили, что в Омской области на данный момент строятся более 20 коттеджных поселков. Отметим, что в мероприятии участвовали представители минстроя, администрации Омска, «Россельхозбанка», а также стройфирмы и риэлтерские сообщества.