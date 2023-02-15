В пригороде Омска возведут более 20 коттеджных поселков

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
В Омске состоялся Форум индивидуального жилищного строительства-2023, об этом сообщают в Правительстве Омской области. На форуме сообщили, что в Омской области на данный момент строятся более 20 коттеджных поселков. Отметим, что в мероприятии участвовали представители минстроя, администрации Омска, «Россельхозбанка», а также стройфирмы и риэлтерские сообщества.
Список востребованных сел для застройки:
Среди застройщиков выявили следующих лидеров:
Отметим, что за прошлый год ими было построено и сдано в эксплуатацию около 300 объектов жилой недвижимости.
«Сейчас для нас важно развитие профессионального и квалифицированного рынка строительных услуг в сфере индивидуального домостроения, важна возможность комплексного решения вопросов подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимо благоустройство территорий на высоком уровне», — отметила замминистра строительства, главный архитектор региона Наталья Старченкова.