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В пригороде Омска возведут более 20 коттеджных поселков

15 февраля 2023, 15:37
Фото: Портал Правительства Омской области
иллюстарция
В 2022 году построили и сдали в эксплуатацию свыше 300 частных домов.

В Омске состоялся Форум индивидуального жилищного строительства-2023, об этом сообщают в Правительстве Омской области. На форуме сообщили, что в Омской области на данный момент строятся более 20 коттеджных поселков. Отметим, что в мероприятии участвовали представители минстроя, администрации Омска, «Россельхозбанка», а также стройфирмы и риэлтерские сообщества.

Список востребованных сел для застройки:

  1. Богословское;
  2. Красноярское;
  3. Омское;
  4. Пушкинское.
иллюстрация
Фото: Портал Правительства Омской области

Среди застройщиков выявили следующих лидеров:

  • ООО «Омские просторы»;
  • ООО «Новый вид-строй»;
  • ООО «СК „ДОМ 55“;
  • ООО «Аист девелопмент»;
  • ООО «ТСК КапСтрой»;
  • ООО «33 коттеджа»;
  • ООО «ИнвестСБ».

Отметим, что за прошлый год ими было построено и сдано в эксплуатацию около 300 объектов жилой недвижимости.

«Сейчас для нас важно развитие профессионального и квалифицированного рынка строительных услуг в сфере индивидуального домостроения, важна возможность комплексного решения вопросов подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимо благоустройство территорий на высоком уровне», — отметила замминистра строительства, главный архитектор региона Наталья Старченкова.
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#Ксения Карагодина#Строительство#Коттеджный поселок#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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