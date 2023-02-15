В Омской области под патронатом Александра Буркова отремонтировали школу

За время капремонта в учебном заведении установили раковины с холодной и горячей водой во всех кабинетах, терморегуляторы на батареях. В здании появилась современная система освещения, оповещения и вентиляции, на окнах оборудовали жалюзи со специальным затемнением, что сделало школу более современной и безопасной.