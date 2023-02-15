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В Омской области под патронатом Александра Буркова отремонтировали школу

15 февраля 2023, 07:34
Фото: Портал правительства Омской области
На капитальный ремонт школы в Марьяновке и ее оснащение выделили 110 млн рублей, из них 80,5 млн — из федерального бюджета.

В поселке Марьяновка Омской области после завершения капитального ремонта открылась средняя общеобразовательная школа № 1.

За время капремонта в учебном заведении установили раковины с холодной и горячей водой во всех кабинетах, терморегуляторы на батареях. В здании появилась современная система освещения, оповещения и вентиляции, на окнах оборудовали жалюзи со специальным затемнением, что сделало школу более современной и безопасной.

На капитальный ремонт школы в Марьяновке и ее оснащение выделили 110 млн рублей, из них 80,5 млн выделили из федерального бюджета. С 2018 года под патронатом губернатора Омской области Александра Буркова удалось провести капитальный ремонт в 16 зданиях школ в Усть-Ишимском, Седельниковском, Нововаршавском, Омском, Муромцевском, Москаленском, Знаменском районах и Омске.

«Я благодарен президенту нашей страны за беспрецедентную по своим масштабам программу обновления школ. Благодаря этому в городах и селах мы создаем комфортную, безопасную и современную образовательную среду, которая вдохновляет, мотивирует ребятишек учиться, творить и развивать таланты. В этом году преобразятся еще две городские школы. Всего же в наших планах до 2025 года восстановить 19 школ региона», — подчеркнул Губернатор Омской области Александр Бурков.
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Александр Бурков#Бурков Александр Леонидович#Общество#Школа#Капитальный ремонт#Капитальный ремонт школ#Новости
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