В Омске майора полиции Гайдамака исключили из совета по повышению финграмотности

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Бывший глава отделения финансово-кредитной сферы Управления экономической безопасности и противодействия коррупций Евгений Гайдамак — единственный выживший после ДТП на метромосту в январе 2022 году — потерял свое место в составе совета по повышению финансовой грамотности населения. Соответствующий документ 14 февраля подписал и. о. губернатора Валерий Бойко.
В списке исключенных из совета также значатся декан экономического факультета ОмГАУ Олег Блинов, проректор по научной работе в ОмГПУ Ирина Геращенко, замруководителя УФНС России по Омской области Николай Сычев.
Напомним, что 30 января прошлого года автомобиль Mercedes-Benz на съезде с метромоста врезался в опору ЛЭП, после чего он опрокинулся, а находящиеся в салоне люди вылетели на проезжую часть. Среди них оказался и майор полиции Евгений Гайдамак. В последствии он стал единственным выжившим в этом ДТП: один мужчина погиб сразу, еще двое скончались в больнице.
По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Добавим, что Городу55 стало известно, что именно Гайдамак в момент ДТП находился за рулем. Наш источник подтвердил, что майору полиции официально предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения повлекшее смерть двух и более лиц».