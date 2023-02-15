В Омске майора полиции Гайдамака исключили из совета по повышению финграмотности

Напомним, что 30 января прошлого года автомобиль Mercedes-Benz на съезде с метромоста врезался в опору ЛЭП, после чего он опрокинулся, а находящиеся в салоне люди вылетели на проезжую часть. Среди них оказался и майор полиции Евгений Гайдамак. В последствии он стал единственным выжившим в этом ДТП: один мужчина погиб сразу, еще двое скончались в больнице.