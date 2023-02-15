Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Омске майора полиции Гайдамака исключили из совета по повышению финграмотности

15 февраля 2023, 11:35
Фото: Город55
Иллюстрация
В прошлом году Евгений Гайдамак стал единственным выжившим в аварии на метромосту.

Бывший глава отделения финансово-кредитной сферы Управления экономической безопасности и противодействия коррупций Евгений Гайдамак — единственный выживший после ДТП на метромосту в январе 2022 году — потерял свое место в составе совета по повышению финансовой грамотности населения. Соответствующий документ 14 февраля подписал и. о. губернатора Валерий Бойко.

В списке исключенных из совета также значатся декан экономического факультета ОмГАУ Олег Блинов, проректор по научной работе в ОмГПУ Ирина Геращенко, замруководителя УФНС России по Омской области Николай Сычев.

Напомним, что 30 января прошлого года автомобиль Mercedes-Benz на съезде с метромоста врезался в опору ЛЭП, после чего он опрокинулся, а находящиеся в салоне люди вылетели на проезжую часть. Среди них оказался и майор полиции Евгений Гайдамак. В последствии он стал единственным выжившим в этом ДТП: один мужчина погиб сразу, еще двое скончались в больнице.

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Добавим, что Городу55 стало известно, что именно Гайдамак в момент ДТП находился за рулем. Наш источник подтвердил, что майору полиции официально предъявили обвинение по статье  «Нарушение правил дорожного движения повлекшее смерть двух и более лиц».

 

Экс-майор Гайдамак все же ответит в суде за смертельное ДТП на метромосту в Омске
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#ДТП#Авария#Финансовая грамотность#Коррупция#Погибшие#Общество#Уголовное дело#Новости#Омск#Евгений Гайдамак
Подпишитесь
Инсайд. Вице-губернатор Омской области Куприянов скоро отправится в отставку
Сегодня, 06:34
Акваторию на омском «Зеленом острове» арендует на 10 лет компания «Счастливчик»
Сегодня, 11:04
В Омском горсовете выбрали третьего вице-спикера. Кандидат был только один
Сегодня, 05:25
Суд обязал омский депимущества отдать участок земли под ТЦ «Заходи»
Сегодня, 11:24
Экс-майор Гайдамак все же ответит в суде за смертельное ДТП на метромосту в Омске
Сегодня, 11:26
Возможности есть. Омичи обсудили инвестирование в текущих экономических реалиях
Сегодня, 02:00