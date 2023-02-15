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Published Сегодня, 03:17

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Updated Сегодня, 03:19

В Омске чиновникам повысят зарплаты с 1 марта

15 февраля 2023, 03:17
Фото: 1MI
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Надбавка к окладу полагается за «повышенную напряженность и интенсивность труда».

С 1 марта в Омской области для государственных служащих вводят ежемесячную надбавку к окладу. Соответствующий приказ, за подписью министра имущественных отношений, опубликован 14 февраля на официальном портале правовой информации.

«Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы устанавливается в целях компенсации повышенной напряженности и интенсивности труда гражданских служащих, высокой нервно-эмоциональной нагрузки в процессе исполнения служебных обязанностей, особенностей режима гражданских служащих», — говорится в документе.

Размер ежемесячной надбавки зависит от занимаемой должности — от 88% до 128% от должностного оклада. Чем выше должность, тем больше премия.

Ранее Город55 сообщал, что средняя зарплата омичей увеличилась до 48,6 тысяч рублей. Такие данные опубликовал Омскстат. За 2022 год в Омске номинальная заработная плата увеличилась на 13,1%. При этом данные аналитиков показывают, что у реально начисленной зарплаты идет снижение на 1,1%.

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#Евгений Игишев#Зарплата#Чиновники#Госслужба#Надбавка#Общество#Экономика#Омск#Омская область
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