В Омске чиновникам повысят зарплаты с 1 марта

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
С 1 марта в Омской области для государственных служащих вводят ежемесячную надбавку к окладу. Соответствующий приказ, за подписью министра имущественных отношений, опубликован 14 февраля на официальном портале правовой информации.
«Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы устанавливается в целях компенсации повышенной напряженности и интенсивности труда гражданских служащих, высокой нервно-эмоциональной нагрузки в процессе исполнения служебных обязанностей, особенностей режима гражданских служащих», — говорится в документе.
Размер ежемесячной надбавки зависит от занимаемой должности — от 88% до 128% от должностного оклада. Чем выше должность, тем больше премия.
Ранее Город55 сообщал, что средняя зарплата омичей увеличилась до 48,6 тысяч рублей. Такие данные опубликовал Омскстат. За 2022 год в Омске номинальная заработная плата увеличилась на 13,1%. При этом данные аналитиков показывают, что у реально начисленной зарплаты идет снижение на 1,1%.