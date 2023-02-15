В Омске чиновникам повысят зарплаты с 1 марта

Ранее Город55 сообщал, что средняя зарплата омичей увеличилась до 48,6 тысяч рублей. Такие данные опубликовал Омскстат. За 2022 год в Омске номинальная заработная плата увеличилась на 13,1%. При этом данные аналитиков показывают, что у реально начисленной зарплаты идет снижение на 1,1%.