В Омске четырехлетней девочке на голову упал старый телевизор

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В Омске силовики выясняют все нюансы несчастного случая, в котором пострадал четырехлетний ребенок.
«В понедельник, 13 февраля, в одну из детских больниц привезли девочку, у которой после обследования была диагностирована черепно-мозговая травма», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
О маленькой пациентке, да еще с такими повреждениями, медики незамедлительно сообщили силовикам. Прибывшие оперативники опросили родителей девочки и выяснили, что в тот день в их квартире с тумбочки на ребенка упал старый телевизор с кинескопом.
Уже установлено, что данная семья положительная со всех сторон, а случившееся — несчастный случай, однако проверка по факту этого инцидента продолжается, чтобы со стопроцентной вероятностью исключить криминал.