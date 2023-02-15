В Омске четырехлетней девочке на голову упал старый телевизор

О маленькой пациентке, да еще с такими повреждениями, медики незамедлительно сообщили силовикам. Прибывшие оперативники опросили родителей девочки и выяснили, что в тот день в их квартире с тумбочки на ребенка упал старый телевизор с кинескопом.