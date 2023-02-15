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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

В Омске четырехлетней девочке на голову упал старый телевизор

15 февраля 2023, 09:08
Фото: Город55
Иллюстрация
Ребенка с серьезной черепно-мозговой травмой госпитализировали в одну из городских больниц.

В Омске силовики выясняют все нюансы несчастного случая, в котором пострадал четырехлетний ребенок.

«В понедельник, 13 февраля, в одну из детских больниц привезли девочку, у которой после обследования была диагностирована черепно-мозговая травма», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

О маленькой пациентке, да еще с такими повреждениями, медики незамедлительно сообщили силовикам. Прибывшие оперативники опросили родителей девочки и выяснили, что в тот день в их квартире с тумбочки на ребенка упал старый телевизор с кинескопом.

Уже установлено, что данная семья положительная со всех сторон, а случившееся — несчастный случай, однако проверка по факту этого инцидента продолжается, чтобы со стопроцентной вероятностью исключить криминал.

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#Василий Попов#ЧП#Авария#Несчастный случай#Дети#Общество#Город#Происшествия#Медицина#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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