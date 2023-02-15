В Новосибирске отчим, убивший шестилетнего ребенка, осужден на пожизненный срок

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
СК сообщает, что подсудимые мать и отчим погибшего в результате нанесенных побоев мальчика оба получили сроки.
Отчиму назначили пожизненное лишение свободы с ограничением свободы в один год. Он будет отбывать срок в ИК особого режима.
Мать ребенка осуждена на 14 лет колонии общего режима; ограничение свободы составляет 1,5 года. Кроме того, ей присудили выплату штрафа в 40 тыс. рублей, пишет Russian.rt.com.
Следствие по делу об убийстве ребенка велось с марта 2021 года.