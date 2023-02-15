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Posted Сегодня, 17:23

Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

В Новосибирске отчим, убивший шестилетнего ребенка, осужден на пожизненный срок

Сегодня, 17:23
Решением Новосибирского облсуда к пожизненному сроку приговорен гражданин, избивший шестилетнего пасынка до смерти.

СК сообщает, что подсудимые мать и отчим погибшего в результате нанесенных побоев мальчика оба получили сроки.

Отчиму назначили пожизненное лишение свободы с ограничением свободы в один год. Он будет отбывать срок в ИК особого режима.

Мать ребенка осуждена на 14 лет колонии общего режима; ограничение свободы составляет 1,5 года. Кроме того, ей присудили выплату штрафа в 40 тыс. рублей, пишет Russian.rt.com.

Следствие по делу об убийстве ребенка велось с марта 2021 года.

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