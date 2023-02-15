В Московской области новую школу построят в 2024 году

Несмотря на масштаб реализуемых работ, застройщик не забыл и о комфорте местных жителей, организовав временную дорогу, которую благоустроили, расширили. Ей жители микрорайона смогут пользоваться в период возведения подпорных стен для выноса газопровода. На территории новой школы будет оборудована многофункциональная спортивная площадка, доступ к которой также будут иметь и местные жители в свободные от учебных часов время. Кроме того, рядом обустроят и парковку на 45 машин.