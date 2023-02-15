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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

В Московской области новую школу построят в 2024 году

Сегодня, 13:56
В подмосковном Звенигороде в микрорайоне Восточный ведется строительство новой школы на 1,1 тыс. мест. Здание сдадут в эксплуатацию летом 2024 года, чтобы дети смогли начать учебный год в новых стенах.

Площадь четырехэтажного здания школы составит порядка 18 тыс. м2. Оно будет оснащено всем необходимым как для занятий, так и для внеклассного времяпрепровождения. Школа рассчитана на 65 классов, два спортивных и два актовых зала, также предусмотрена столовая на первом этаже и читальный зал, сообщает 360tv.ru.

Проект реализуется в два этапа. В настоящее время на площадке осуществляется армирование конструкций вертикального типа, далее рабочие начнут переносить инженерные коммуникации.

Несмотря на масштаб реализуемых работ, застройщик не забыл и о комфорте местных жителей, организовав временную дорогу, которую благоустроили, расширили. Ей жители микрорайона смогут пользоваться в период возведения подпорных стен для выноса газопровода. На территории новой школы будет оборудована многофункциональная спортивная площадка, доступ к которой также будут иметь и местные жители в свободные от учебных часов время. Кроме того, рядом обустроят и парковку на 45 машин.

#Общество
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