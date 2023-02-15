Туристку возмутили неоправданно большие цены за отдых в Адлере

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на портал «Тонкости туризма», где опубликован ее отзыв, за пару недель отдыха она заплатила 97 тысяч рублей.
Прежде она уже отдыхала в пансионате «Изумруд» три года назад. Тогда у нее была бюджетная путевка, и ей все понравилось, включая лечение и питание.
Но нынешняя поездка не порадовала. По словам туристки, в бассейн часто не попасть, если там занимаются дети. А часов, когда он открыт для других отдыхающих, немного. Половина тренажеров в спортзале может использоваться только с тренером. Это предусматривает спецпрограмма. А каждый третий просто сломан.