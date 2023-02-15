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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Туристку возмутили неоправданно большие цены за отдых в Адлере

Сегодня, 08:23
По мнению российской туристки, отдыхавшей с 14-летним сыном в пансионате в Адлере, там ненормально высокие цены за отдых при низком уровне сервиса.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на портал «Тонкости туризма», где опубликован ее отзыв, за пару недель отдыха она заплатила 97 тысяч рублей.

Прежде она уже отдыхала в пансионате «Изумруд» три года назад. Тогда у нее была бюджетная путевка, и ей все понравилось, включая лечение и питание.

Но нынешняя поездка не порадовала. По словам туристки, в бассейн часто не попасть, если там занимаются дети. А часов, когда он открыт для других отдыхающих, немного. Половина тренажеров в спортзале может использоваться только с тренером. Это предусматривает спецпрограмма. А каждый третий просто сломан.

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