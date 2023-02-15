Туристку возмутили неоправданно большие цены за отдых в Адлере

Но нынешняя поездка не порадовала. По словам туристки, в бассейн часто не попасть, если там занимаются дети. А часов, когда он открыт для других отдыхающих, немного. Половина тренажеров в спортзале может использоваться только с тренером. Это предусматривает спецпрограмма. А каждый третий просто сломан.