Суд обязал омский депимущества отдать участок земли под ТЦ «Заходи»

Знаменских принадлежит расположенное на участке здание торгового центра «Заходи». Поэтому он обратился в депимущества с просьбой предоставить ему землю в аренду без торгов, но получил отказ; чиновники сослались на то, что на участке есть еще и торговые павильоны, установленные незаконно. Тогда бизнесмен подал иск.