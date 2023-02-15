Суд обязал омский депимущества отдать участок земли под ТЦ «Заходи»

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
8-й арбитражный апелляционный суд принял решение по жалобе департамента имущественных отношений администрации Омска. Речь идет о тяжбе чиновников с бизнесменом Артемом Знаменских, связанной с земельным участком в Ленинском округе Омска. Адрес участка — улица Лобкова, 6/1, площадь — 64 «сотки», кадастровая стоимость — 51,6 млн рублей. Тип разрешенного использования — «Для строительства магазинов, торговых комплексов и центров (в том числе салонов по продаже автотранспортных средств)».
Знаменских принадлежит расположенное на участке здание торгового центра «Заходи». Поэтому он обратился в депимущества с просьбой предоставить ему землю в аренду без торгов, но получил отказ; чиновники сослались на то, что на участке есть еще и торговые павильоны, установленные незаконно. Тогда бизнесмен подал иск.
Судья констатировал, что павильоны не являются капитальными постройками, а значит, у чиновников нет законных причин отказывать Знаменских в его просьбе. Он постановил, что требования истца должны быть выполнены в полном объеме: бизнесмен должен получить спорный участок.
В департаменте с этим не смирились и подали апелляционную жалобу. Вчера, 14 февраля, было принято решение: «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения».
Отметим: Артем Игоревич Знаменских — уроженец Омска, зарегистрированный как ИП в Кургане и специализирующийся на оптовой торговле маслами и жирами. Он является совладельцем зарегистрированных в Омске фирм «Ньювэй» и «Воскресный парк». Стоит уточнить, что почти 30% ОАО «Сладонеж» владеет Игорь Александрович Знаменских.