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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Россиянам рассказали о влиянии местоположения кровати на сон

Сегодня, 08:09
Россиянам рассказали, почему спать ногами к двери является плохой приметой и как на сон влияет местоположение кровати.

Как пишет Общественная служба новостей, согласно поверьям, ночью душа человека выходит из тела. В древности считалось, что если спать ногами к двери, то она может не вернуться обратно. Также есть примета, что если спать ногами к двери, то человек может заболеть и даже умереть. Однако ученые выяснили, что положение кровати не оказывает влияния на благополучие человека, поэтому для хорошего сна нужно просто найти самое удобное местоположение спального места.



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