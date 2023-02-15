Россиянам рассказали о влиянии местоположения кровати на сон

Как пишет Общественная служба новостей, согласно поверьям, ночью душа человека выходит из тела. В древности считалось, что если спать ногами к двери, то она может не вернуться обратно. Также есть примета, что если спать ногами к двери, то человек может заболеть и даже умереть. Однако ученые выяснили, что положение кровати не оказывает влияния на благополучие человека, поэтому для хорошего сна нужно просто найти самое удобное местоположение спального места.