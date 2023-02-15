Пыталась заработать на ставках. Омичка перевела мошенникам больше 400 тысяч

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Омичка перевела мошенникам больше 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на ставках на спорт, сообщили в пресс-службе омской полиции. Заявление о мошенничестве поступило в правоохранительные органы от 22-летней жительницы Кировского округа.
Девушка рассказала, что о легком способе заработка узнала из социальной сети, и связалась якобы с букмекером спортивной конторы. Молодой человек предложил ей делать ставки на спортивные матчи. Потерпевшая перевела неизвестному 51 тысячу рублей. Мошенник предложил помочь девушке зарегистрироваться в зарубежной букмекерской конторе. Для этого потребовалось еще 10 тысяч, которые потерпевшая также перевела.
Спустя некоторое время молодой человек сообщил омичке о выигрыше крупной суммы — почти 800 тысяч. Но якобы из-за проблем с выводом денег, попросил у потерпевшей сначала 163 тысячи рублей, а затем еще 189 тысяч. Больше денег у девушки не оказалось, и мошенник, потеряв интерес, перестал выходить на связь. После этого омичка поняла, что попалась на уловки аферистов.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».