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Пыталась заработать на ставках. Омичка перевела мошенникам больше 400 тысяч

15 февраля 2023, 05:36
Фото: 1MI
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Жительница Омска перевела псевдосотруднику букмекерской конторы больше 400 тысяч

О легком способе заработка потерпевшая узнала в интернете и сама связалась с аферистом.

Омичка перевела мошенникам больше 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на ставках на спорт, сообщили в пресс-службе омской полиции. Заявление о мошенничестве поступило в правоохранительные органы от 22-летней жительницы Кировского округа.

Девушка рассказала, что о легком способе заработка узнала из социальной сети, и связалась якобы с букмекером спортивной конторы. Молодой человек предложил ей делать ставки на спортивные матчи. Потерпевшая перевела неизвестному 51 тысячу рублей. Мошенник предложил помочь девушке зарегистрироваться в зарубежной букмекерской конторе. Для этого потребовалось еще 10 тысяч, которые потерпевшая также перевела.

Спустя некоторое время молодой человек сообщил омичке о выигрыше крупной суммы — почти 800 тысяч. Но якобы из-за проблем с выводом денег, попросил у потерпевшей сначала 163 тысячи рублей, а затем еще 189 тысяч. Больше денег у девушки не оказалось, и мошенник, потеряв интерес, перестал выходить на связь. После этого омичка поняла, что попалась на уловки аферистов.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Евгений Игишев#Мошенник#Мошенники#Букмекер#Ставки#Уголовное дело#Полиция#Омск
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