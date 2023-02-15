Пыталась заработать на ставках. Омичка перевела мошенникам больше 400 тысяч

Спустя некоторое время молодой человек сообщил омичке о выигрыше крупной суммы — почти 800 тысяч. Но якобы из-за проблем с выводом денег, попросил у потерпевшей сначала 163 тысячи рублей, а затем еще 189 тысяч. Больше денег у девушки не оказалось, и мошенник, потеряв интерес, перестал выходить на связь. После этого омичка поняла, что попалась на уловки аферистов.