Пробки отменяются. В Омске запретят парковку на участке улицы Булатова

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В департаменте транспорта сообщают, что на участке ул. Булатова введут запрет на парковку транспорта. Такая мера поможет избежать пробок и увеличит пропускную способность улицы.
«Зона действия знаков 3.27 „Остановка запрещена“, дополненных табличкой 8.24 „Работает эвакуатор“, которые в ближайшее время установят, будет распространяться на нечетную сторону улицы Булатова от здания № 103 до улицы Гусарова», — отмечают в мэрии Омска.
Отметим, что за несоблюдение требований водителям грозит административный штраф размером 1,5 тыс рублей, а автомобиль поместят на спецстоянку.