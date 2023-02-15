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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Пробки отменяются. В Омске запретят парковку на участке улицы Булатова

15 февраля 2023, 09:46
Фото: Город55
Для предотвращения пробок на ул. Булатова установят дорожные знаки, запрещающие парковку транспорта.

В департаменте транспорта сообщают, что на участке ул. Булатова введут запрет на парковку транспорта. Такая мера поможет избежать пробок и увеличит пропускную способность улицы.

«Зона действия знаков 3.27 „Остановка запрещена“, дополненных табличкой 8.24 „Работает эвакуатор“, которые в ближайшее время установят, будет распространяться на нечетную сторону улицы Булатова от здания № 103 до улицы Гусарова», — отмечают в мэрии Омска.

Отметим, что за несоблюдение требований водителям грозит административный штраф размером 1,5 тыс рублей, а автомобиль поместят на спецстоянку.

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#Ксения Карагодина#Парковка#Запрет#Общество#Город#Дорожное движение#Новости#Омск#Омская область
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