ПГК установила системы фильтрации воды и воздуха на предприятии в Омске

Напомним, ППС Комбинатская — крупнейшее специализированное предприятие в Западно-Сибирском регионе по подготовке железнодорожных цистерн под налив нефти и нефтепродуктов, в управлении ПГК находится с 2009 года. ППС с 2019 года участвует в федеральной программе «Чистый воздух», в рамках которой модернизирует предприятие: обновляет оборудование, меняет процессы и внедряет экологически чистые технологии. Программа рассчитана до 2024 года. К этому времени предприятие снизит объем выбросов в атмосферу не менее чем на 20%.