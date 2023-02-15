ПГК установила системы фильтрации воды и воздуха на предприятии в Омске

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Общий объем инвестиций двух этапов модернизации ППС Комбинатская составил более 1 млрд рублей.
«При реализации этого масштабного проекта мы делали акцент на технологичность производства, экологичность и безопасность. Перед нами стояла задача укомплектовать площадку современным оборудованием, минимизировать воздействие на окружающую среду и улучшить условия труда работников ППС», — прокомментировал заместитель генерального директора по техническому развитию ПГК Михаил Рубцов.
В ходе двух этапов реконструкции на ППС построено и реконструировано 32 производственных объекта. В частности, построено три новых эстакады для обработки вагонов вместо действующих ранее. Они соответствуют современным технологическим и экологическим требованиям: эстакады оснащены системой фильтрации воздуха и закрытой системой слива остатков нефтепродуктов из цистерн.
Благодаря новому оборудованию испарения из цистерн, содержащие загрязняющие вещества, не попадают в воздух напрямую. Через специальные герметичные крышки, которые устанавливаются на цистерны, они поступают в систему угольных фильтров и только после этого в очищенном виде попадают в окружающую среду.
«После запуска системы фильтрации и дегазации мы проводили дополнительные замеры загрязняющих веществ в воздухе совместно с аккредитованными лабораториями, чтобы убедиться в эффективности поставленного оборудования. На текущий момент нам удалось сократить объем выбросов в атмосферу на 20% по сравнению с 2015 годом, когда мы только начали работы по реконструкции», — сообщил директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.
Технология обработки технических вод также усовершенствована в ходе модернизации ППС. Технические воды, содержащие нефтепродукты, после обработки цистерн поступают в герметичную систему вакуумного слива без контакта с окружающей средой. В этой системе происходит отделение нефтепродуктов от технической воды, которая следует обратно на обработку вагонов, формируя практически замкнутый цикл. Излишки технической воды попадают на новые очистные сооружения, где происходит их доочистка до нормативов. Остатки нефтепродуктов оседают в резервуарах, где хранятся до утилизации.
Обновление площадки для налива нефтесодержащих отходов в автоцистерны на ППС исключает возможность загрязнения почвы и атмосферного воздуха. Автомобильный пункт оборудован специальным покрытием для отвода случайных проливов нефтепродуктов и устройством для верхнего герметизированного налива.
Резервуары для хранения нефтепродуктов заменены на новые. Они оснащены контрольно-измерительными приборами и специальным оборудованием, повышающим технологическую безопасность и снижающим воздействие на окружающую среду.
Кроме того, новые эстакады оборудованы средствами защиты для промывальщиков-пропарщиков, которые позволяют обеспечить безопасные условия труда. Работники используют специальные дыхательные приборы при обработке цистерн, а также современные анкерные системы страховки от падения с высоты.
Благодаря модернизации площадки, приведено к единому стандарту время подготовки цистерн после перевозки как темных, так и светлых нефтепродуктов. Срок выполнения работ составляет до 3 часов.
Мощность ППС Комбинатской составляет 423 вагона в сутки.
Все устаревшее оборудование выводится из технологического процесса.
Напомним, ППС Комбинатская — крупнейшее специализированное предприятие в Западно-Сибирском регионе по подготовке железнодорожных цистерн под налив нефти и нефтепродуктов, в управлении ПГК находится с 2009 года. ППС с 2019 года участвует в федеральной программе «Чистый воздух», в рамках которой модернизирует предприятие: обновляет оборудование, меняет процессы и внедряет экологически чистые технологии. Программа рассчитана до 2024 года. К этому времени предприятие снизит объем выбросов в атмосферу не менее чем на 20%.