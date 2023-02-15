Песков: спасатели МЧС России – настоящие герои

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы РФ, при работе на завалах в Сирии и Турции, пострадавших от землетрясений, представители российских спасательных служб сработали высокопрофессионально и героически.