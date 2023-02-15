Песков: спасатели МЧС России – настоящие герои

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Песков заявил, что Россия гордится своими спасателями МЧС — настоящими профессионалами, показавшими отличные результаты работы.
Благодарность за помощь в проведении работ по устранению последствий стихийного бедствия в адрес спасательных групп МЧС РФ прозвучала и от сирийского лидера Башара Асада, специально прибывшего в город Джебла, пишет Russian.rt.com.
Глава Сирии выразил восхищение профессионализмом и самоотверженностью спасателей, круглосуточно оказывавших помощь гражданам Сирии. Группа МЧС РФ доложила главе государства о том, как проходили работы по поиску и спасению пострадавших.
Также известно, что согласно данным на 9 февраля, российские спасатели разобрали неполных 900 кв. м завалов в турецкой провинции Кахраманмараш.