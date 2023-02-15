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Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Песков: спасатели МЧС России – настоящие герои

Сегодня, 17:22
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы РФ, при работе на завалах в Сирии и Турции, пострадавших от землетрясений, представители российских спасательных служб сработали высокопрофессионально и героически.

Песков заявил, что Россия гордится своими спасателями МЧС — настоящими профессионалами, показавшими отличные результаты работы.

Благодарность за помощь в проведении работ по устранению последствий стихийного бедствия в адрес спасательных групп МЧС РФ прозвучала и от сирийского лидера Башара Асада, специально прибывшего в город Джебла, пишет Russian.rt.com.

Глава Сирии выразил восхищение профессионализмом и самоотверженностью спасателей, круглосуточно оказывавших помощь гражданам Сирии. Группа МЧС РФ доложила главе государства о том, как проходили работы по поиску и спасению пострадавших.

Также известно, что согласно данным на 9 февраля, российские спасатели разобрали неполных 900 кв. м завалов в турецкой провинции Кахраманмараш.

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