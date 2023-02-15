Омск гостеприимный. Каким увидели наш город высокопоставленные чиновники?

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Идею этого дайджеста «Городу55» подсказал проект «Омск — в самое сердце», выпущенный медиалабораторией «Гигарама» в конце прошлого года. В нем омичи – известные представители бизнеса, науки, культуры, спорта и политики – показали город трудовой доблести под разными ракурсами. Но каким же он предстал перед столичными гостями? Давайте разбираться.
Омск оборонный
Первым в Омск прилетел заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 9 февраля он посетил машиностроительные цеха и осмотрел производственные мощности, выполняющие заказ для оборонного комплекса страны. Бывший президент отметил, что внешнеполитическая ситуация требует нарастить производство военной техники, а Омск должен стать центром танкостроения в России.
«В данном случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Речь идёт о производстве и модернизации тысяч танков. Эта задача стоит. Она вытекает из решений, которые принимаются президентом страны», — заявил зампредседателя Совбеза РФ.
Кроме этого, Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения и специальной техники.
Омск топливный
Вслед за Медведевым Омск посетил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. 10 февраля он вместе с губернатором Омской области Александром Бурковым и председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым отправился на НПЗ. Вице-премьер осмотрел новый комплекс глубокой переработки нефти, строящийся комплекс очистки воды и высоко оценил модернизацию предприятия. Благодаря которой глубина переработки нефти на НПЗ выросла почти до 100% – это рекордный результат как для отечественных, так и зарубежных нефтеперерабатывающих заводов.
«Омский НПЗ — самый крупный нефтеперерабатывающий завод России и лидер отрасли по эффективности. Технологические наработки „Газпром нефти“, которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны», — прокомментировал Новак во время визита.
Омск G-Drivовый
После посещения НПЗ Новак, Бурков и Дюков побывали на новой ледовой арене. Экскурсию гостям провёл председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов: он показал чашу стадиона, рассказал о её проектных особенностях и техническом оснащении. Гости осмотрели пространства для зрителей, бизнес-клубы, флагманский магазин, посетили спортблок, оценили возможности арены для проведения соревнований разного уровня. В тренировочном зале высокопоставленные гости задержались: зампред правительства России и губернатор области сыграли партию в настольный теннис.
Напомним, что в интернет-проекте «Омск — в самое сердце» промышленному потенциалу региона посвящена новелла «Омск технологический», а G-Drive Арена представлена сразу в двух – об архитектуре и хоккее. Творческая команда «Гигарамы» трудилась над ним четыре месяца. Необычный интернет-проект стал подарком к 200-летию области и привлек внимание пользователей соцсетей.