Омск гостеприимный. Каким увидели наш город высокопоставленные чиновники?

Вслед за Медведевым Омск посетил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. 10 февраля он вместе с губернатором Омской области Александром Бурковым и председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым отправился на НПЗ. Вице-премьер осмотрел новый комплекс глубокой переработки нефти, строящийся комплекс очистки воды и высоко оценил модернизацию предприятия. Благодаря которой глубина переработки нефти на НПЗ выросла почти до 100% – это рекордный результат как для отечественных, так и зарубежных нефтеперерабатывающих заводов.