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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Новый мост, пополнение городской казны и стоимость проезда. Омск за день

15 февраля 2023, 14:19
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1.Мэр Омска рассказал о подготовке к строительству нового моста

Напомним, что после перекрытия Ленинградского моста омичи обеспокоились проблемами передвижения по городу. 15 февраля в Омском горсовете перед журналистами выступил мэр Омска Сергей Шелест. Глава города сообщил, что сейчас прорабатывают возможность возведения еще одного моста. Мэр отметил, что в пределах омского региона выйдет достаточно недорого, а также уточнил, что уже есть некие проработки и ведутся переговоры.

«Надо строить». Мэр Омска Шелест рассказал о подготовке к строительству нового моста
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Новость №2. Бюджет Омска вырос на 460 миллионов рублей

15 февраля в Омском горсовете обсудили городской бюджет в 2022 и 2023 годах. Бюджет региона вырос на 460,2 млн рублей. Городскую казну пополнили за счет субсидий, дотаций и безвозмездных поступлений. Деньги направят на ремонт детских школ искусств, поддержку КТОСов, трудоустройство безработных. 43 млн рублей потратят на установку ограждений у образовательных учреждений, около 30 млн направят на развитие омского футбола, 18 млн — на общественные работы и развитие КТОСов. Отметим, что почти 160 млн выделили на ремонт и содержание дорог, в том числе на приобретение спецтехники.

Бюджет Омска вырос на 460 миллионов рублей
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Новость №3. В Омске стало известно, что будет со стоимостью проезда в общественном транспорте

В Администрации Омска сообщили, что нет оснований для повышения стоимости проезда в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Напомним, что недавно перевозчики с нерегулируемым тарифом повысили стоимость проезда до 33 рублей. В связи с этим заместитель мэра Владимир Куприянов уточнил, что в Администрации города это действие не поддерживают и стоимость проезда в муниципальном транспорте не повысят. А если частные перевозчики уйдут с маршрута, то Администрация города оперативно найдет им замену.

Стало известно, что будет со стоимостью проезда в общественном транспорте Омска
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#Итоги#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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