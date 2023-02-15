Новый мост, пополнение городской казны и стоимость проезда. Омск за день

В Администрации Омска сообщили, что нет оснований для повышения стоимости проезда в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Напомним, что недавно перевозчики с нерегулируемым тарифом повысили стоимость проезда до 33 рублей. В связи с этим заместитель мэра Владимир Куприянов уточнил, что в Администрации города это действие не поддерживают и стоимость проезда в муниципальном транспорте не повысят. А если частные перевозчики уйдут с маршрута, то Администрация города оперативно найдет им замену.