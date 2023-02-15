Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Сегодня, 15 февраля, в Омском горсовете перед журналистами выступил мэр Омска Сергей Шелест. Он прокомментировал возможные проблемы, связанные с перекрытием Ленинградского моста. Мэр уверен, что транспортного коллапса в городе не случится.
«Я дал конкретные поручения. Транспортного коллапса не будет, мы ряд мероприятий уже сделали, убрали часть маршрутов. Конечно, есть неудобства, но пока терпимо», — подчеркнул Сергей Шелест.
Также глава города сообщил, что прорабатывается возможность возведения еще одного моста.
«Город большой, надо строить новый мост. В пределах омского региона я бы не сказал, что это дорого. Планируем, ведем переговоры, есть некие проработки. Я думаю, что это реально», — сообщил мэр о планах возведения моста.
Напомним, с сегодняшнего дня, 15 февраля, Ленинградский мост перекрывают на ремонт. В первый же день мост встал в большую пробку.