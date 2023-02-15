Сегодня, 15 февраля, в Омском горсовете перед журналистами выступил мэр Омска Сергей Шелест. Он прокомментировал возможные проблемы, связанные с перекрытием Ленинградского моста. Мэр уверен, что транспортного коллапса в городе не случится.