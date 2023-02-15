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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

«Надо строить». Мэр Омска Шелест рассказал о подготовке к строительству нового моста

15 февраля 2023, 06:47
Фото: 1MI
иллюстрация

Мэр Омска Шелест прокомментировал возможность строительства нового моста

После перекрытия Ленинградского моста омичи обеспокоились проблемами передвижения по городу.

Сегодня, 15 февраля, в Омском горсовете перед журналистами выступил мэр Омска Сергей Шелест. Он прокомментировал возможные проблемы, связанные с перекрытием Ленинградского моста. Мэр уверен, что транспортного коллапса в городе не случится.

«Я дал конкретные поручения. Транспортного коллапса не будет, мы ряд мероприятий уже сделали, убрали часть маршрутов. Конечно, есть неудобства, но пока терпимо», — подчеркнул Сергей Шелест.

Также глава города сообщил, что прорабатывается возможность возведения еще одного моста.

«Город большой, надо строить новый мост. В пределах омского региона я бы не сказал, что это дорого. Планируем, ведем переговоры, есть некие проработки. Я думаю, что это реально», — сообщил мэр о планах возведения моста.

Напомним, с сегодняшнего дня, 15 февраля, Ленинградский мост перекрывают на ремонт. В первый же день мост встал в большую пробку.

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#Ольга Акамова#Строительство#Мост#Новости#Омская область#Строительство моста
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