МЧС: в Турции спасатели из РФ обнаружили $150 тысяч в кастрюле под завалами дома

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
По словам представителя ведомства, во время вскрытия пласта завалов разрушенного стихией жилого дома, сотрудниками МЧС РФ была обнаружена кастрюля, наполненная стодолларовыми купюрами на общую сумму $150 тыс.
Сообщается, что найденные деньги под опись и в полном объеме передали турецкой полиции, пишет Russian.rt.com.
Также сообщалось, что в турецком городе Адыяман более чем через неделю после обрушения здания под его завалами была обнаружена живой шестилетняя девочка. Ребенок был спасен.