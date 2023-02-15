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Posted Сегодня, 17:32

Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

МЧС: в Турции спасатели из РФ обнаружили $150 тысяч в кастрюле под завалами дома

Сегодня, 17:32
Представитель пресс-службы российского МЧС России рассказал, что в Турции спасательной группой из РФ под завалами разрушенного землетрясением дома при осуществлении поисково-спасательных работ было обнаружено $150 тыс. наличными.

По словам представителя ведомства, во время вскрытия пласта завалов разрушенного стихией жилого дома, сотрудниками МЧС РФ была обнаружена кастрюля, наполненная стодолларовыми купюрами на общую сумму $150 тыс.

Сообщается, что найденные деньги под опись и в полном объеме передали турецкой полиции, пишет Russian.rt.com.

Также сообщалось, что в турецком городе Адыяман более чем через неделю после обрушения здания под его завалами была обнаружена живой шестилетняя девочка. Ребенок был спасен.

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