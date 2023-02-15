МЧС: в Турции спасатели из РФ обнаружили $150 тысяч в кастрюле под завалами дома

Представитель пресс-службы российского МЧС России рассказал, что в Турции спасательной группой из РФ под завалами разрушенного землетрясением дома при осуществлении поисково-спасательных работ было обнаружено $150 тыс. наличными.