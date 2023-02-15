Кровососущие не пройдут. Омичам рассказали, когда и где начнется обработка от клещей

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика для акарицидной обработки и полевой дератизации города в 2023 году. На обработку выделили 792 214 рублей. Подрядчика по итогам аукциона определят до 27 февраля.
В контракте указано, что обработка пройдет в два этапа:
Для борьбы с грызунами будут использовать родентицидное средство в виде пищевой приманки. А для для борьбы с иксодовыми клещами используют инсектоакарицидное средство в виде смачивающегося порошка, которое обладает острым инсектицидным и акарицидным действием.
Отметим, что объекты, которые попадут под обработку, перечислены ниже на фото.
Напомним, что в прошлом году клещи искусали больше 6 тысяч омичей.