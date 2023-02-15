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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Кровососущие не пройдут. Омичам рассказали, когда и где начнется обработка от клещей

15 февраля 2023, 09:18
Фото: Город55

На защиту Омска от клещей потратят почти 800 тысяч рублей

Подрядчика определят до 27 февраля.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика для акарицидной обработки и полевой дератизации города в 2023 году. На обработку выделили 792 214 рублей. Подрядчика по итогам аукциона определят до 27 февраля.

В контракте указано, что обработка пройдет в два этапа:

  1. с 1 апреля до 25 мая;
  2. с 25 августа до 1 октября.

Для борьбы с грызунами будут использовать родентицидное средство в виде пищевой приманки. А для для борьбы с иксодовыми клещами используют инсектоакарицидное средство в виде смачивающегося порошка, которое обладает острым инсектицидным и акарицидным действием.

Отметим, что объекты, которые попадут под обработку, перечислены ниже на фото.

Напомним, что в прошлом году клещи искусали больше 6 тысяч омичей.

Фото: Скриншот контракта (ЕИС закупки)
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#Ксения Карагодина#Обработка#Общество#Город#Грызуны#Клещи#Новости#Омск#Омская область
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