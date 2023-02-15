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Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Как на Руси праздновали Масленицу

Сегодня, 08:49
Масленица – исконно русский праздник. Масленичная неделя приходится на конец февраля. В этом году праздник начнется 20 февраля и закончится 26 числа.

Общественная служба новостей рассказала о традициях и обрядах на Масленицу.

Поскольку масленичная неделя приходится на дни перед Великим постом, употреблять скоромную пищу в этот период было запрещено. Недаром праздник назывался мясопустом.

Суть Масленицы заключается в том, чтобы проводить зиму и встретить весну. В праздничные дни устраивают шумные гуляния, катаются на лошадях, качаются на качелях. Одна из традиций – сжигать чучело, символизирующее зиму. Раньше на Масленицу народ пел, плясал, устраивал колядки.

По мнению историков, в дохристианские времена праздник устраивали в дни весеннего солнцестояния. По мнению других исследователей, Масленицу могли отмечать и 24 февраля – в день Власия.

Большая часть обычаев в этот праздник была связана с плодородием земли. Например, катание с ледяных гор означало пробуждение замерзшей за зиму земли. Снежные города разбивали для того, чтобы поскорее сошел снег.

Юноши и девушки в эти дни искали себе пару. Еще один обычай был связан с сжиганием чучела в последний день масленичной недели. Разбрасываемый по округе пепел должен был «задобрить и удобрить» землю.

Древние славяне праздновали Масленицу в честь Марены – двуликой языческой богини. Одно лицо, холодное и равнодушное, символизировало смерть природы. Другое, ясное и румяное, олицетворяло весну и лето. Уничтожение подвергалось только зимнее обличие, а путь весне – высвобождался.

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