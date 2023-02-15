Как на Руси праздновали Масленицу

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:50
Общественная служба новостей рассказала о традициях и обрядах на Масленицу.
Поскольку масленичная неделя приходится на дни перед Великим постом, употреблять скоромную пищу в этот период было запрещено. Недаром праздник назывался мясопустом.
Суть Масленицы заключается в том, чтобы проводить зиму и встретить весну. В праздничные дни устраивают шумные гуляния, катаются на лошадях, качаются на качелях. Одна из традиций – сжигать чучело, символизирующее зиму. Раньше на Масленицу народ пел, плясал, устраивал колядки.
По мнению историков, в дохристианские времена праздник устраивали в дни весеннего солнцестояния. По мнению других исследователей, Масленицу могли отмечать и 24 февраля – в день Власия.
Большая часть обычаев в этот праздник была связана с плодородием земли. Например, катание с ледяных гор означало пробуждение замерзшей за зиму земли. Снежные города разбивали для того, чтобы поскорее сошел снег.
Юноши и девушки в эти дни искали себе пару. Еще один обычай был связан с сжиганием чучела в последний день масленичной недели. Разбрасываемый по округе пепел должен был «задобрить и удобрить» землю.
Древние славяне праздновали Масленицу в честь Марены – двуликой языческой богини. Одно лицо, холодное и равнодушное, символизировало смерть природы. Другое, ясное и румяное, олицетворяло весну и лето. Уничтожение подвергалось только зимнее обличие, а путь весне – высвобождался.