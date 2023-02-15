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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Иркутская область, ХМАО и ЯНАО дали больше всех в стране налогов в казну

Сегодня, 08:22
Иркутская область, ХМАО и ЯНАО оказались в тройке лидеров по сбору налогов

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Известий, вся тройка лидеров сработала по налогам с хорошим плюсом по сравнению с прошлым годом. Прибавка составила соответственно 232, 13 и 30,8 процента.

Такой большой взлет поступлений в Иркутской области объясняется ростом налога на добычу газа. Всего от компаний, добывающих полезные ископаемые, в бюджет страны поступило 40 процентов всех налогов.

Всего налоговые показатели по сравнению с 2021 годом, кроме этих трех, стали лучше еще в 70 регионах страны.

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