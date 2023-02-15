Форвард омского «Авангарда» Толчинский прокомментировал проигрыш «Салават Юлаеву»

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский в беседе с корреспондентом Города55 прокомментировал проигрыш уфимскому «Салават Юлаеву» на домашнем льду G-Drive Арены.
«Сложно что-то говорить после такой игры. Все, что скажу, будет банальным оправданием. Нужно на каждый матч выходить на характере, а не говорить потом какие-то оправдания. Нужно каждый раз выходить и работать», – уверен Сергей Толчинский.
Вот только в матче с «Салаватом» этого «характера» как раз и не хватило, - «Авангард» уже к средине второго периода уступал со счетом 0:2. За 1:12 до финальной сирены Рид Буше в формате 6:5 отыграл одну шайбу, но уже буквально через 30 секунд после ошибке в передаче «ястребы» пропустили в пустые ворота.
После сегодняшнего проигрыша «Авангард» опустился на 6-ю строчку в Восточной конференции, а «Салават Юлаев», напротив, взлетел на 2-ю.