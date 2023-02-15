Форвард омского «Авангарда» Толчинский прокомментировал проигрыш «Салават Юлаеву»

Вот только в матче с «Салаватом» этого «характера» как раз и не хватило, - «Авангард» уже к средине второго периода уступал со счетом 0:2. За 1:12 до финальной сирены Рид Буше в формате 6:5 отыграл одну шайбу, но уже буквально через 30 секунд после ошибке в передаче «ястребы» пропустили в пустые ворота.