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Форвард омского «Авангарда» Толчинский прокомментировал проигрыш «Салават Юлаеву»

15 февраля 2023, 18:51
Фото: ХК Авангард
По словам нападающего, на каждый матч надо выходить на «характере».

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский в беседе с корреспондентом Города55 прокомментировал проигрыш уфимскому «Салават Юлаеву» на домашнем льду G-Drive Арены.

«Сложно что-то говорить после такой игры. Все, что скажу, будет банальным оправданием. Нужно на каждый матч выходить на характере, а не говорить потом какие-то оправдания. Нужно каждый раз выходить и работать», – уверен Сергей Толчинский.

Вот только в матче с «Салаватом» этого «характера» как раз и не хватило, - «Авангард» уже к средине второго периода уступал со счетом 0:2. За 1:12 до финальной сирены Рид Буше в формате 6:5 отыграл одну шайбу, но уже буквально через 30 секунд после ошибке в передаче «ястребы» пропустили в пустые ворота.

Омский «Авангард» безвольно уступил уфимскому «Салават Юлаеву»
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После сегодняшнего проигрыша «Авангард» опустился на 6-ю строчку в Восточной конференции, а «Салават Юлаев», напротив, взлетел на 2-ю.

#Василий Попов#Авангард#ХК Авангард#Хоккей#КХЛ#Салават Юлаев#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Россия#Уфа#Сергей Толчинский
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