Эксперты обещают падение цен на недвижимость в РФ на 30%

Звездин предположил, что покупать недвижимость сегодня невыгодно: это будет неудачной инвестицией в падающий рубль и в дешевеющие квадратные метры. Более того, эксперт предвидит дальнейшее падение цен на недвижимость и существенное ее удешевление в 2024 году. Звездин заявил, что ожидает снижения цен минимум на треть в долларовом отношении.