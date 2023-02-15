Эксперты обещают падение цен на недвижимость в РФ на 30%

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Как рассказал в интервью News.ru финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин, подобные прогнозы связаны с очевидными тенденциями роста курса доллара и снижения цен на жилье в России.
Звездин предположил, что покупать недвижимость сегодня невыгодно: это будет неудачной инвестицией в падающий рубль и в дешевеющие квадратные метры. Более того, эксперт предвидит дальнейшее падение цен на недвижимость и существенное ее удешевление в 2024 году. Звездин заявил, что ожидает снижения цен минимум на треть в долларовом отношении.
Напомним: в понедельник рубль на биржевых торгах упал до минимальных значений апреля 2022 года, и при этом снижение курса национальной валюты продолжается – на фоне сокращения валютных доходов РФ из-за санкций Запада.