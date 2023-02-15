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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Экономист Жуковский: Девальвация рубля спасет бюджет России

Сегодня, 08:51
Российская валюта продолжает падать. По прогнозам экспертов, к лету доллар может вырасти до 85 рублей.

Экономист Владислав Жуковский в беседе с Общественной службой новостей пояснил, что девальвация рубля – одно из действенных решений проблемы, связанной с дефицитом бюджета.

Чтобы сбалансировать бюджет, нужно, чтобы курс доллара составлял около 100 рублей. Однако российские власти вряд ли пойдут на такое резкое падение стоимости валюты страны. Это может обернуться недовольством со стороны граждан. Однако курс доллара по-прежнему будет расти, считает экономист.

Жуковский напомнил, что одним из способов решения проблемы дефицита российского бюджета является девальвация рубля, поскольку основная доля федерального бюджета складывается из доходов от реализации сырья. Если доллар становится ниже 90-100 рублей, то торговать становится невыгодно. Сейчас торговля идет с убытком.

Экономист порекомендовал российским гражданам хранить свои накопления в валюте, но не в банке и не на депозите.

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