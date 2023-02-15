Экономист Жуковский: Девальвация рубля спасет бюджет России

Чтобы сбалансировать бюджет, нужно, чтобы курс доллара составлял около 100 рублей. Однако российские власти вряд ли пойдут на такое резкое падение стоимости валюты страны. Это может обернуться недовольством со стороны граждан. Однако курс доллара по-прежнему будет расти, считает экономист.