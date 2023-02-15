Депутат Гусев: Россия готова принять западных мигрантов

В Росстате сообщили об уменьшении российского населения на 555 000 граждан. При этом коэффициент рождаемости в стране достаточно низок – 1,4. Также в РФ не хватает кадров в сфере технологий.