Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Отмечается, что тысячи жителей западных стран устали от политики их государств и готовы переехать в Россию. Однако здесь они сталкиваются с разными барьерами, пишет Общественная служба новостей.
14 февраля в Госдуме прошла конференция, посвященная проблемам и перспективам иммиграции в Россию жителей западных стран.
По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Гусева, мигранты с Запада могли бы освоить территории в Сибири и на Дальнем Востоке. Речь идет о 15 миллионах гектаров сельскохозяйственных угодий.
Парламентарий пояснил, что Россия готова принять переселенцев из Соединенных Штатов и европейских стран, которые устали от агрессивно навязываемых двойных стандартов и пропаганды ЛГБТ, а также от фактически полного отсутствия свобод.
Россияне готовы принять тех европейцев и американцев, которым нужны не деньги и власть, а культура, спокойствие, свобода, сила духа и Бог, подытожил депутат.
Что касается релокантов, то парламентарии считают, что не нужно давить на них, вынуждая вернуться. Это должно происходить по доброй воле.