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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Депутат Гусев: Россия готова принять западных мигрантов

Сегодня, 09:27
В Росстате сообщили об уменьшении российского населения на 555 000 граждан. При этом коэффициент рождаемости в стране достаточно низок – 1,4. Также в РФ не хватает кадров в сфере технологий.

Отмечается, что тысячи жителей западных стран устали от политики их государств и готовы переехать в Россию. Однако здесь они сталкиваются с разными барьерами, пишет Общественная служба новостей.

14 февраля в Госдуме прошла конференция, посвященная проблемам и перспективам иммиграции в Россию жителей западных стран.

По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Гусева, мигранты с Запада могли бы освоить территории в Сибири и на Дальнем Востоке. Речь идет о 15 миллионах гектаров сельскохозяйственных угодий.

Парламентарий пояснил, что Россия готова принять переселенцев из Соединенных Штатов и европейских стран, которые устали от агрессивно навязываемых двойных стандартов и пропаганды ЛГБТ, а также от фактически полного отсутствия свобод.

Россияне готовы принять тех европейцев и американцев, которым нужны не деньги и власть, а культура, спокойствие, свобода, сила духа и Бог, подытожил депутат.

Что касается релокантов, то парламентарии считают, что не нужно давить на них, вынуждая вернуться. Это должно происходить по доброй воле.

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