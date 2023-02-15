Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Бюджет Омска вырос на 460 миллионов рублей

15 февраля 2023, 07:56
Фото: Город55
Городская казна пополнилась за счет субсидий, дотаций и безвозмездных поступлений.

Сегодня, 15 февраля, в стенах Омского горсовета обсудили городской бюджет в 2022 и 2023 годах. Бюджет Омска вырос на 460,2 миллионов рублей.  Городская казна пополнилась за счет субсидий, дотаций и безвозмездных поступлений.

Деньги планируют направить на ремонт детских школ искусств, поддержку КТОСов, трудоустройство безработных. В частности, 43 миллиона рублей потратят на установку ограждений у образовательных учреждений, около 30 миллионов пойдут на развитие омского футбола, 18 миллионов - на общественные работы и развитие КТОСов. Около 160 миллионов выделено на ремонт и содержание дорог, в том числе на приобретение спецтехники.

У депутатов вопросов и замечаний при обсуждении бюджета не возникло. 

Еще одним пунктом в повестке пленарного заседания Омского городского совета стало обсуждение изменений к положению «О почётных граждан города Омска». Эти изменения предложила городская администрация.

Ни вдовьих пенсий, ни бесплатной медицины: льгот для почетных граждан Омска убавилось
Узнать подробнее
В Омском горсовете выбрали третьего вице-спикера. Кандидат был только один
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Бюджет#Бюджет Омска#Поступление на бюджет#Городской Совет#Депутаты#Общество#Город#Экономика#Омск
Подпишитесь
Инсайд. Вице-губернатор Омской области Куприянов скоро отправится в отставку
Сегодня, 06:34
За работу Алексея Сокина в «Центре компетенций» будет отвечать первый вице-мэр Фомин
Сегодня, 08:58
В Омском горсовете выбрали третьего вице-спикера. Кандидат был только один
Сегодня, 05:25
Арсена Пономарева привлекут к субсидиарной ответственности за долги «НоваТора»
Сегодня, 08:19
«Надо строить». Мэр Омска Шелест рассказал о подготовке к строительству нового моста
Сегодня, 06:47
Возможности есть. Омичи обсудили инвестирование в текущих экономических реалиях
Сегодня, 02:00