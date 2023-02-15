Бюджет Омска вырос на 460 миллионов рублей

Деньги планируют направить на ремонт детских школ искусств, поддержку КТОСов, трудоустройство безработных. В частности, 43 миллиона рублей потратят на установку ограждений у образовательных учреждений, около 30 миллионов пойдут на развитие омского футбола, 18 миллионов - на общественные работы и развитие КТОСов. Около 160 миллионов выделено на ремонт и содержание дорог, в том числе на приобретение спецтехники.