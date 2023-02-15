Бюджет Омска вырос на 460 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Сегодня, 15 февраля, в стенах Омского горсовета обсудили городской бюджет в 2022 и 2023 годах. Бюджет Омска вырос на 460,2 миллионов рублей. Городская казна пополнилась за счет субсидий, дотаций и безвозмездных поступлений.
Деньги планируют направить на ремонт детских школ искусств, поддержку КТОСов, трудоустройство безработных. В частности, 43 миллиона рублей потратят на установку ограждений у образовательных учреждений, около 30 миллионов пойдут на развитие омского футбола, 18 миллионов - на общественные работы и развитие КТОСов. Около 160 миллионов выделено на ремонт и содержание дорог, в том числе на приобретение спецтехники.
У депутатов вопросов и замечаний при обсуждении бюджета не возникло.
Еще одним пунктом в повестке пленарного заседания Омского городского совета стало обсуждение изменений к положению «О почётных граждан города Омска». Эти изменения предложила городская администрация.