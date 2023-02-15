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Арсена Пономарева привлекут к субсидиарной ответственности за долги «НоваТора»

15 февраля 2023, 08:19
Фото: Город55
иллюстрация
Конкурсный управляющий уверен, что фирма понесла убытки из-за владельца.

Арбитражный суд Омской области принял решение по заявлению конкурсного управляющего ООО «НоваТор» Вардана Варданяна. Еще в октябре прошлого года Варданян предложил привлечь учредителя и бывшего главу фирмы Арсена Пономарева к субсидиарной ответственности по ее долгам: по мнению управляющего, именно бывший руководитель виноват в том, что «НоваТор» понес убытки и оказался в своем нынешнем положении.

Судья с аргументами Варданяна согласился. Согласно официальному сообщению, есть «основания для привлечения Пономарёва А.Г. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, неисполненным в ходе проведения процедуры конкурсного производства в отношении ООО „НоваТор“. При этом окончательное решение по заявлению будет принято только после того, как закончатся расчеты с кредиторами.

Напомним: Арсен Пономарев подал заявление о банкротстве «НоваТора» в октябре 2021 года. Суммарно долги компании исчисляются сотнями миллионов рублей. Конкурсное производство началось в январе 2022 года, и за это время сменилось уже два конкурсных управляющих.

 

 

Конкурсный управляющий «Новатора» потребовал миллион с Арсена Пономарева
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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Суд#Новости#Арсен Пономарев
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