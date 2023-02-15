Арсена Пономарева привлекут к субсидиарной ответственности за долги «НоваТора»

Судья с аргументами Варданяна согласился. Согласно официальному сообщению, есть «основания для привлечения Пономарёва А.Г. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, неисполненным в ходе проведения процедуры конкурсного производства в отношении ООО „НоваТор“. При этом окончательное решение по заявлению будет принято только после того, как закончатся расчеты с кредиторами.