Арсена Пономарева привлекут к субсидиарной ответственности за долги «НоваТора»

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Арбитражный суд Омской области принял решение по заявлению конкурсного управляющего ООО «НоваТор» Вардана Варданяна. Еще в октябре прошлого года Варданян предложил привлечь учредителя и бывшего главу фирмы Арсена Пономарева к субсидиарной ответственности по ее долгам: по мнению управляющего, именно бывший руководитель виноват в том, что «НоваТор» понес убытки и оказался в своем нынешнем положении.
Судья с аргументами Варданяна согласился. Согласно официальному сообщению, есть «основания для привлечения Пономарёва А.Г. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, неисполненным в ходе проведения процедуры конкурсного производства в отношении ООО „НоваТор“. При этом окончательное решение по заявлению будет принято только после того, как закончатся расчеты с кредиторами.
Напомним: Арсен Пономарев подал заявление о банкротстве «НоваТора» в октябре 2021 года. Суммарно долги компании исчисляются сотнями миллионов рублей. Конкурсное производство началось в январе 2022 года, и за это время сменилось уже два конкурсных управляющих.