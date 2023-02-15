Аналитик предположил, что "Северные потоки" и "Ямал-Европа" пока не начнут работать

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Как сообщает pravda.ru, “Северный поток-1” по-прежнему находится в неисправном состоянии из-за отсутствия турбины, которую должны были чинить канадские специалисты.
Также аналитик отметил, что даже полностью исправный “Северный поток-2” невозможно запустить в работу из-за отсутствия сертификата.
По словам собеседника издания, из-за того, что Польша национализировала долю “Газпрома” в принадлежащей ей компании “Европол”, Россия приняла решение ввести санкции и отказаться от дальнейшего сотрудничества с данной корпорацией.
Эксперт обсудил и то, что ранее украинская сторона заблокировала передачу энергоресурсов по одному из газопроводов, так как он проложен через территорию ЛНР. В Киеве при этом уточнили, что если власти не контролируют данный участок, то газ принимать не будут.
Юшков, подводя итоги своих рассуждений, заявил, что каждый из трех газопроводов не может функционировать из-за индивидуальной проблемы. В скором времени такие трудности решить не удастся. Ситуация может наладиться только при изменении на политической арене.