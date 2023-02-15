Аналитик предположил, что "Северные потоки" и "Ямал-Европа" пока не начнут работать

Эксперт обсудил и то, что ранее украинская сторона заблокировала передачу энергоресурсов по одному из газопроводов, так как он проложен через территорию ЛНР. В Киеве при этом уточнили, что если власти не контролируют данный участок, то газ принимать не будут.