Закинул на плечи и потащил в кусты. Истории общения омичей на сайтах знакомств

Выяснилось, что парень на самом деле омич, окончил омский госуниверситет и на тот момент почти 8 лет уже не жил в России. Во время своего отпуска он приехал к маме. И с еще одним из одногруппников, который приехал в отпуск из Франции, решил посмотреть, какие вообще девушки есть в Омске.