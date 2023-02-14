Закинул на плечи и потащил в кусты. Истории общения омичей на сайтах знакомств

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Где люди сегодня находят своих «вторых половинок»? Кто-то учился в одной школе или университете, вместе работал, ходил на тренировки в один спортзал… Но многие также идут за знакомствами на соответствующие сайты.
Накануне 14 февраля (также известного как День святого Валентина или День влюбленных) Город55 пообщался с омичами, которые в свое время удачно зашли на сайты знакомств, а также с теми, у кого впечатления от общения остались далеко не приятными.
Катя с Андреем (все имена изменены. — Прим. ред.) познакомились около 6 лет назад. Сначала Андрей показался девушке хорошим парнем — добрым и открытым. Месяц общения, прогулки. Молодой человек сам предлагал забирать Катю с работы.
Тогда-то и началось все самое интересное.
«Меня иногда задерживали на работе. Андрей начал меня этим постоянно попрекать. Говорил, почему я должен тебя ждать. Хотя я и забирать-то меня не просила. Через месяц он пропал. Объявился только через год, как раз накануне моего дня рождения», — рассказывает Катя.
Дальше последовали извинения за столь долгое отсутствие. И потом такие «пропажи» и резкие «появления» периодически повторялись.
Катя переезжает в Екатеринбург, после чего история, казалось, должна была закончиться. Но так как родственники Кати жили в Омской области, девушка иногда заезжала в родные места. Такие моменты Андрей как будто отлично чувствовал. Снова начинал писать, предлагать встретиться.
«На мой день рождения он не объявился. А на следующий день стал меня обвинять, что я чокнутая, раз думала, что он придет», — уточняет девушка.
В декабре 2022-го история получила очередное продолжение. На телефон Кати пришло сообщение от того самого Андрея с текстом: «Я переехал ради тебя в Екатеринбург, ты рада?»
«Я поняла, что, вероятно, наткнулась на нарцисса и эмоционального вампира. Мы встретились, потому что я знала, к чему это приведет: да, он пропал. А через две недели пишет сообщение, что улетает», — заканчивает столь неоднозначную историю Катя.
Аня училась на последнем курсе магистратуры ОмГУ, когда подруга заставила ее зарегистрироваться на одном из популярных сайтов знакомств. Спустя два не очень удачных свидания девушка наткнулась на профиль симпатичного парня с описанием полностью на английском языке.
«В профиле было написано, что он живет в Германии, и немного про увлечения. Если честно, вначале я подумала, что он просто иностранец, который оказался в Омске, и решила пойти попрактиковать свой английский, который тогда активно учила», — делится Аня.
Выяснилось, что парень на самом деле омич, окончил омский госуниверситет и на тот момент почти 8 лет уже не жил в России. Во время своего отпуска он приехал к маме. И с еще одним из одногруппников, который приехал в отпуск из Франции, решил посмотреть, какие вообще девушки есть в Омске.
Кирилл считал, что умные люди есть исключительно в ОмГУ, поэтому написал только Ане.
«Мы немного попереписывались и решили встретиться. Было ощущение, что мы давно знакомы. Пока он был в Омске, познакомил меня со своими омскими друзьями, много гуляли и общались, молодой человек оказался серьезным», — рассказывает Аня.
Никаких планов омичка не строила. Кирилл ведь жил в Германии, поэтому непонятно, как и зачем все это. После отъезда Кирилла они продолжили созваниваться каждый день. И через два дня, на Новый год, парень позвал Аню съездить вместе в Таиланд.
Дальше все закрутилось. Встречи в Москве, несколько месяцев совместного проживания в Германии, свадьба в Омске и уже окончательный переезд в Германию.
«Спустя чуть больше года после нашей встречи мы поженились в Омске, а еще через шесть месяцев я уехала в Германию», — сообщает Аня.
Женаты Аня с Кириллом уже пять лет, последние три года живут в Лондоне.
Свидания с незнакомыми людьми в парках часто могут завершится неожиданными последствиями.
Осень 2018-го. Даша все-таки решила встретиться с молодым человеком, хоть он и показался ей странным. «Неудобно было отказываться», объяснила свое решение омичка. Для встречи выбрали один из парков, людей в холодный вечер там не было. Но дальше события начали развиваться в лучших традициях хоррора.
«Он меня хватает, закидывает на плечи. Со мной, в принципе, такое несложно проделать (Даша ростом 1.5 метра, стройная. — Прим. ред.). И стал меня куда-то тащить. Хорошо, что у меня в кармане был распарыватель, и я пару раз проткнула ему куртку», — вспоминает события того дня Даша.
Возвращаясь на остановку, девушка рыдала.
Еще одну девушку также пригласили на свидание вечером в парк. Вероника была бесстрашной и согласилась. Молодой человек сказал, что приедет на велосипеде. Прождав в холодный ветреный день своего избранника целых 30 минут (а он все это время не отвечал на звонки), девушка отправилась домой.
«Когда я почти пришла домой, он целый час писал мне отвратительные сообщения, что не будет за мной бегать, что я гроша ломаного не стою и что я не буду матерью его детей», — рассказывает Вероника.
Хорошо, что свой адрес девушка не назвала новому знакомому, а то кто знает, сколько бы тогда продлились преследования.
Завершим все хорошей историей. Маша после глубоких переживаний из-за прошлых отношений ради интереса создала аккаунт на одном из популярных сайтов знакомств.
«Казалось бы, что здесь такого? Меня никто не заставляет отвечать на сообщения, отвечать взаимностью или ходить на свидания. Я просто хотела заглянуть в мир „виртуальных знакомств“. Несколько десятков свайпов — и понеслись переписки», — сообщает девушка.
В одном из парней Машу что-то зацепило. Общие интересы, общие знакомые. Как оказалось, они даже часто бывают в одних и тех же местах, но почему-то до сих пор не пересекались друг с другом.
Ежедневное общение на протяжении месяца, и Маша с Денисом пошли на первое свидание. Причем для девушки это было еще и первое свидание с сайта знакомств.
«В моих мыслях эта встреча не должна была закончиться чем-то серьезным. Я через пару месяцев уезжала в Китай. Но все затянулось», — добавляет Даша.
В Китае девушка провела семь месяцев. Но расставаться на столь долгий срок не пришлось. Денис на пару недель приезжал к Маше в Поднебесную.
Спустя 4 года за плечами пары — поездки Дениса в Китай к Маше, возвращение девушки на родину, много совместных путешествий, свадьба и рождение дочки, которой сейчас уже полтора года.
Так что «неадекватов» на сайтах знакомств, к сожалению, полным-полно, и сомнительных предложений от противоположного пола будет поступать немало, но и найти своего человека при желании тоже вполне возможно.