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Военнослужащего из Омска оштрафовали на 100 тысяч за драку с сотрудницей полиции

14 февраля 2023, 07:41
Фото: 1MI
Иллюстрация
Пьяный сержант ударил женщину кулаком в нос, а затем несколько раз пнул ногами.

Омский гарнизонный суд оштрафовал сержанта Артема Виншу на 100 тысяч рублей за драку с полицией, сообщили в пресс-службе военных судов.

Военнослужащий, будучи в нетрезвом состоянии, устроил драку полицией. Отказываясь подчиняться законным требования стражей порядка, Виншу схватил сотрудницу правоохранительных органов за рукав и потянул на себя. Данные действия были пресечены другими сотрудниками полиции, от чего военнослужащий упал. Уже, находясь на земле, он ударил женщину в нос и несколько раз пнул ногами.

Приговор в отношении военнослужащего в законную силу не вступил.

В начале ноября по соцсетям разошлось видео драки мужчин в военной форме на Ленинском рынке в Омске. Как тогда выяснил Город55, по данному факту военный следком возбудил уголовное дело, но подробности инцидента в ведомстве нам не раскрыли.

Военный следком возбудил уголовное дело после драки в Омске
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#Евгений Игишев#Происшествия#Суд#Военнослужащий#Приговор#Приговор суда#Омск#Омская область
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