Военнослужащего из Омска оштрафовали на 100 тысяч за драку с сотрудницей полиции

Военнослужащий, будучи в нетрезвом состоянии, устроил драку полицией. Отказываясь подчиняться законным требования стражей порядка, Виншу схватил сотрудницу правоохранительных органов за рукав и потянул на себя. Данные действия были пресечены другими сотрудниками полиции, от чего военнослужащий упал. Уже, находясь на земле, он ударил женщину в нос и несколько раз пнул ногами.