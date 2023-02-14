Военнослужащего из Омска оштрафовали на 100 тысяч за драку с сотрудницей полиции

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:44
Омский гарнизонный суд оштрафовал сержанта Артема Виншу на 100 тысяч рублей за драку с полицией, сообщили в пресс-службе военных судов.
Военнослужащий, будучи в нетрезвом состоянии, устроил драку полицией. Отказываясь подчиняться законным требования стражей порядка, Виншу схватил сотрудницу правоохранительных органов за рукав и потянул на себя. Данные действия были пресечены другими сотрудниками полиции, от чего военнослужащий упал. Уже, находясь на земле, он ударил женщину в нос и несколько раз пнул ногами.
Приговор в отношении военнослужащего в законную силу не вступил.
В начале ноября по соцсетям разошлось видео драки мужчин в военной форме на Ленинском рынке в Омске. Как тогда выяснил Город55, по данному факту военный следком возбудил уголовное дело, но подробности инцидента в ведомстве нам не раскрыли.