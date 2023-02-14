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Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Власти Турции: Из-за землетрясений решено полностью снести город Нурдагы

Сегодня, 18:55
Телеканал NTV сообщает о заявлении и.о. губернатора Османа Бильгина. Он отметил, что власти Турции решили полностью снести город Нурдагы в провинции Газиантеп, который пострадал из-за землетрясений.

Губернатор отметил, что на данный момент продолжаются поисково-спасательные операции. Остались последние восемь домов. Предположительно, там могут находиться люди. Об этом пишет RT.

Совместно с министром градостроительства Курумом было принято решение убрать все завалы и снести город на 100%. Под завалами только одного дома было найдено 150 погибших людей.

На данный момент известно, что в Турции из-за землетрясений погибли более 31 тысячи человек. Еще 150 тысяч человек эвакуировали в другие регионы страны.

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