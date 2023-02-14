Власти Турции: Из-за землетрясений решено полностью снести город Нурдагы

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Губернатор отметил, что на данный момент продолжаются поисково-спасательные операции. Остались последние восемь домов. Предположительно, там могут находиться люди. Об этом пишет RT.
Совместно с министром градостроительства Курумом было принято решение убрать все завалы и снести город на 100%. Под завалами только одного дома было найдено 150 погибших людей.
На данный момент известно, что в Турции из-за землетрясений погибли более 31 тысячи человек. Еще 150 тысяч человек эвакуировали в другие регионы страны.