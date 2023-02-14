В Приморье рыболовное судно столкнулось с катером: детали происшествия

После того, как юридическое лицо было уведомлено о возбуждении исполнительного производства, директор компании был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, а также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, была возможность обратиться к банковским счетам компании, чтобы урегулировать задолженность перед пострадавшим.