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В Приморье рыболовное судно столкнулось с катером: детали происшествия

14 февраля 2023, 13:51
Фото: 1MI
В Приморье компенсированы убытки владельцу катера, которые были нанесены рыболовным судном в результате маневрирования в морском порту-пункте. Как сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Приморскому краю, компания-виновник происшествия урегулировала свои обязательства перед по

Исполнительное производство о взыскании материального ущерба было возбуждено в отделении судебных приставов по Дальнегорскому городскому округу ГУФССП России по Приморскому краю. Рыболовное судно, маневрируя на территории порта, столкнулось с катером и причинило ему механические повреждения. Владелец катера обратился в суд, который вынес решение о возмещении ему ущерба и судебных расходов в общей сумме 320 тысяч рублей, пишет vostokmedia.com.

После того, как юридическое лицо было уведомлено о возбуждении исполнительного производства, директор компании был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, а также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, была возможность обратиться к банковским счетам компании, чтобы урегулировать задолженность перед пострадавшим.

Юридическое лицо погасило все обязательства перед владельцем катера и внесло исполнительский сбор, который был назначен за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения правил безопасности при маневрировании на воде и грамотного управления судном. При возникновении подобных ситуаций важно учитывать интересы обеих сторон и стремиться к компромиссу, чтобы убытки были возмещены в полном объеме, а юридические последствия были минимальными.

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