В Приморье рыболовное судно столкнулось с катером: детали происшествия

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Исполнительное производство о взыскании материального ущерба было возбуждено в отделении судебных приставов по Дальнегорскому городскому округу ГУФССП России по Приморскому краю. Рыболовное судно, маневрируя на территории порта, столкнулось с катером и причинило ему механические повреждения. Владелец катера обратился в суд, который вынес решение о возмещении ему ущерба и судебных расходов в общей сумме 320 тысяч рублей, пишет vostokmedia.com.
После того, как юридическое лицо было уведомлено о возбуждении исполнительного производства, директор компании был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, а также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, была возможность обратиться к банковским счетам компании, чтобы урегулировать задолженность перед пострадавшим.
Юридическое лицо погасило все обязательства перед владельцем катера и внесло исполнительский сбор, который был назначен за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.
Этот случай подчеркивает важность соблюдения правил безопасности при маневрировании на воде и грамотного управления судном. При возникновении подобных ситуаций важно учитывать интересы обеих сторон и стремиться к компромиссу, чтобы убытки были возмещены в полном объеме, а юридические последствия были минимальными.